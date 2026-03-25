한국 산·바다에 반한 외국인 205만명…국립공원 방문 1위 ‘한라산’

지난해 외국인 205만명이 국립공원을 다녀간 것으로 나타났다.

25일 기후에너지환경부 산하 국립공원공단에 따르면 지난해 국립공원을 방문한 외국인 탐방객 205만명 중 해외에서 입국한 방한 관광객은 113만명, 국내 거주 외국인은 92만명 정도 되는 것으로 조사됐다.

한라산 1100고지 찾은 관광객들. 연합뉴스

외국인 관광객이 가장 많이 찾은 국립공원은 한라산국립공원으로 모두 27만명이 다녀갔다. 제주를 찾은 외국인 관광객이 자연 경관 체험을 주요 일정으로 포함하는 경향이 반영된 결과로 보인다.

이어 다도해해상 14만명, 태안해안 13만명, 한려해상 13만명 등 순이었다. 남해와 서해안 일대 섬과 해안 절경을 찾는 수요가 비교적 높은 편이었다.

국립공원을 방문한 방한 관광객 5명 중 1명은 중국인이었다. 중국인이 25만명으로 방한 관광객 중 21.9%를 차지해 가장 많았다. 이어 대만 13만명, 필리핀 9만명, 인도네시아 8만명, 미국 6만명, 일본 5만명 등 순이었다.

이번 외국인 방문 통계는 해외 입국 외국인의 통신 로밍 데이터를 활용해 국립공원 경계 내 체류 인구를 추정한 결과다.

국립공원공단은 증가하는 외국인 탐방 수요에 대응해 외국인 대상 탐방 서비스를 확대할 계획이다.

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