韓 달 착륙선, 2032년 발사…연내 월면 착륙 후보지 정한다

2032년 발사를 목표로 하고 있는 우리나라의 ‘달 착륙선’이 향할 월면 착륙 후보 지역이 올해 말까지 선정될 예정이다.

우주항공청은 25일 한국지질자원연구원에서 ‘대한민국 달 탐사 임무 수립을 위한 공청회’를 열고, 2032년 달 착륙선의 과학·기술 임무와 착륙지 후보 지역에 대해 논의했다고 밝혔다.

이날 공청회에는 강경인 우주항공청 우주과학탐사부문장을 비롯해 관련 전문가들이 패널토론에 참여했다. 이와 함께 달 탐사에 관심 있는 학계, 연구계, 산업계 전문가, 정책 관계자 등 100여명이 참석해 달 탐사 임무의 방향성과 세부 내용에 대한 의견을 나눴다.

대한민국 달 탐사 중장기 임무는 대한민국 우주과학탐사 로드맵을 기반으로 2040년대 달 경제기지를 구축하는 것이 목표다. 이를 위한 ▲1단계 달 표면 및 자원탐사 기초 데이터 확보 ▲2단계 극지역 지질구조 분석 및 자원탐사 ▲3단계 장기 관측 및 현지자원 활용 달 경제기지 구축 등이 추진될 예정이다.

특히 2032년 달 착륙선의 임무는 ▲달 표면 먼지와 우주 환경의 특성 및 상호작용 이해 ▲달의 기원과 진화를 이해하고 미래 우주 활동의 기반이 되는 달 표면의 화학 조성 및 자원 탐색 ▲달의 진화 과정을 규명하고 달 기지 건설 기초 데이터 확보를 위한 달 지형 및 지질 분석 등이다.

이같은 임무는 향후 기지 건설, 과학 장비 운용, 유인 탐사에 중요한 영향을 미치게 될 것으로 예상되며, 달 표면 과학·기술 임무 선정위원회를 통해 제시됐다.

달 착륙선의 착륙지 위도 범위는 달 표면 임무 기간 10일 이상 확보가 가능하며, 착륙선 운용과 탑재체의 과학 탐사가 용이한 40°~70° 범위로 선정했다. 과학 임무 수행에 대해 탐사 가치가 높은 착륙 후보로 제안된 지역은 북반구의 가트너 충돌구(59.24°N), 앤디미온 충돌구(53.61°N), 라쿠스 모티스(45.13°N) 그리고 남반구의 크라비우스 충돌구(58.62°S), 핑그래 충돌구(58.64°S), 마기누스 충돌구(50.03°S) 등이다.

우주항공청은 다수의 착륙 지역에 대해 추가 검토를 통해 과학적 가치가 높은 착륙 후보 지역을 2026년 말까지 선정할 계획이라고 밝혔다.

오태석 우주항공청장은 “이번 공청회는 2032년 달 착륙선 임무를 위해 착륙선 설계와 달 탐사 관측 지점을 정하는 중요한 과정”이라며 “대한민국이 달 탐사 기술 및 과학 탐사를 본격적으로 추진할 수 있도록 관련 전문가들의 다양한 의견을 지속적으로 경청해 나갈 것”이라고 말했다.

<뉴시스>

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