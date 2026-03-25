'프리 선언' 강지영, 유튜브 도전…"나는 저평가 우량주, 많은 관심 부탁"

JTBC 아나운서 출신 강지영이 퇴사 후 개인 유튜브 개설 소식을 전하며 남다른 다짐을 전했다.
지난 24일 강지영은 개인 유튜브 채널 '강지영의 동그라미'에 '[단독입수] 퇴사 후 방송국 주변 떠돌며 혼밥하는 강지영의 하루'라는 제목의 영상을 게시했다.
강지영은 "베이스만 발랐다. 촬영하는데 너무 또 민낯으로 나올 수는 없으니까, 살짝 톡톡 찍어줬다"라며 가벼운 화장에 편한 복장 차림으로 등장했다.
이어 강지영은 자이로토닉 운동, 광화문 교보문고, 점심 식사, 한강 구경 등 오늘 소화할 일정을 공개했다.
운동 장소로 이동한 강지영은 다소 힘들어하는 모습으로 다양한 기구를 활용해 자이로토닉 운동을 소화하고 "뉴스룸을 하다가 허리가 나가서 재활치료 목적으로 자이로토닉을 시작했다"고 밝혔다.
이어 "뉴스룸을 할 땐 항상 긴장 상태였다. 한 번은 허리가 너무 아파서 못일어 나겠어서 병원 가서 신경 절제술 맞고 출근한 적도 있다"고 말했다.
운동을 마치고 광화문으로 이동한 강지영은 첫 모습과 달리 메이크업에 차려입은 모습으로 등장해 "이게 진짜 강지영이다"라며 "교보문고에 자주 온다. 예전에는 여기가 근무지 근처이기도 했고 이 서점 냄새가 참 좋다"고 말했다.
그러면서 강지영은 2024년 출간한 자신의 에세이 '때로는 간절함조차 아플 때가 있었다'를 찾아 헤매고 요즘 관심분야인 피지컬 AI, 클로드 코드, 시집, 산업 디자인, 애니메이션 귀멸의 칼날, 각본집 등 다양한 주제의 서적을 살펴봤다.
또 JTBC '안경여신' 시절을 언급하며 안경을 써보고 광화문 거리로 이동한 강지영은 "점심시간 때 광화문 오니까 진짜 옛날 생각 많이 난다"며 당시 야외에서 뉴스를 진행했던 시절을 회상했다.
광화문 광장에 선 강지영은 아나운서답게 "미세먼지 관련해서 정부가 무슨 대책을 내놨습니다", "한파면 두꺼운 패딩 입고 멘트를 따는데 자동차 소리때문에 멘트가 튀어서 그러면 다시 따야 된다" 등 다양한 상황 속에서 뉴스를 전했던 시절을 언급했다.
15년간 다닌 JTBC에서 프리를 선언하며 퇴사한 강지영은 "(예전에는) 대중 속에 내가 혼자 이렇게 있으면 좀 위로가 됐다. 다들 열심히 사는구나, 나도 열심히 살아야지"라면서 "신입 시절에는 잘 하고 싶은데 잘 하는 방법을 모르는 게 힘들었다. 시험 공부는 '이거 하세요'라는 공부 구간이 정해져있으니 확실한데, '방송 잘한다'에는 범위가 없지 않냐"며 신입 시절의 고충을 떠올렸다.
이후 강지영은 건강한 샌드위치를 점심으로 먹고 한강으로 이동해 "금요일 오후에 여기를 올 수 있는 사람? 나야 나"라며 프리의 여유를 즐겼다.
프리 선언 후 소감을 묻는 질문에 강지영은 "금요일 오후에 여길 오려면 연차를 써야하지만 이제는 결재받지 않고 내 시간을 내 마음대로 쓸 수 있는거? 그게 가장 크다. 한마디로 출퇴근 안 하는거"라고 답했다.
이어 "우선 마음이 많이 편하다. 프리하신 분들은 '야 조급해진다' 뭐 이렇게 얘기하시기도 하는데 아직까지 전 만끽하고 있다. 모르겠다 큰 욕심 없이 나와서 그럴 수도 있고"라고 말했다.
그러면서 그녀는 앞으로의 계획을 밝히며 "진짜 이 편(첫 영상)부터 봤다? 찐이다. 감사하다. 저 저평가 우량주거든요. 우량주 되는 거 보고싶지 않으십니까. 많은 관심 부탁드립니다"라고 응원해줄 것을 청했다.
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