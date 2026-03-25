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靑 "비서실장 중심 비상경제상황실…총리의 비상경제본부와 호흡"

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"중동상황 엄중 관리"…물가대응·에너지수급·금융안전 등 5개 대응반 가동
홍익표 "중동상황 여파 길게는 6개월까지…위기 극복에 힘 모아달라"

청와대는 25일 "강훈식 비서실장이 중심이 되는 비상경제상황실을 설치, 중동 정세에 따른 국내외 상황을 더욱 엄중하게 관리해 나가겠다"고 밝혔다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 브리핑에서 이같이 전한 뒤 구체적인 상황실 운영 계획을 소개했다.

홍익표 정무수석이 25일 청와대 춘추관에서 청와대 비상경제상황실 구성 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스
홍익표 정무수석이 25일 청와대 춘추관에서 청와대 비상경제상황실 구성 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

우선 강 실장이 비상경제상황실장으로 조직을 이끌게 됐으며 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장이 부실장을 맡기로 했다.

또 홍 수석이 총괄간사 역할을, 김정우 국정상황실장이 실무간사 역할을 한다.

상황실 아래에는 거시경제 물가 대응반, 에너지 수급반, 금융 안정반, 민생 복지반, 해외 상황 관리반 등 5개의 실무대응반을 운영하기로 했고, 각 대응반은 청와대 수석비서관급 참모가 반장을 맡아 지휘한다.

해당 실무대응반의 활동은 매일 아침 청와대 현안점검회의에 보고될 예정이라고 홍 수석은 설명했다.

이에 앞서 정부도 김민석 국무총리를 본부장으로 하는 비상경제본부 가동 계획을 밝힌 바 있다.

홍 수석은 "청와대 비상경제상황실은 정부의 비상경제본부와 호흡을 맞춰가며 운영해 나갈 것"이라고 전했다.

그러면서 "중동 상황이 어떻게 흘러갈지 지금으로선 판단하기 어렵다. 정부는 (전쟁 여파가) 최소 3개월, 길게는 6개월 정도까지 미칠 수 있다는 점을 염두에 두고 다양한 시나리오별 대응 방안을 준비 중"이라고 말했다.

이어 "특히 원유를 중심으로 한 에너지 수급 동향이 정상화되기 전까지는 4개월가량의 시간이 필요하다는 평가도 나온다"며 "청와대와 정부는 국민 피해 최소화에 최선을 다하고 있다. 정부를 믿고 위기를 극복하는 데 힘을 모아달라"고 당부했다.

<연합>


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