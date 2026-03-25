무신사, 도쿄 앙코르 팝업으로 ‘K-패션 흥행’ 가속화

무신사가 다음달 일본 도쿄에서 ‘2026 무신사 도쿄 팝업 스토어’를 개최하며 K패션 흥행 가속도를 이어간다고 25일 ㅂ락혔다.

이번 행사는 지난해 10월 열린 도쿄 팝업 스토어에 대한 일본 고객들의 지속적인 앵콜 요청과 매출 증대 등 유의미한 성과에 힘입어 기획됐다. 당시 24일간 열린 팝업의 방문객은 8만명을 돌파하고, 참가 브랜드 거래액이 전월 대비 3.5배 급증하며 K-패션의 높은 대중성을 확인했다. 무신사는 팝업을 통해 현지 시장 반응을 면밀히 점검하고, 향후 일본 오프라인 사업 확장 가능성을 구체화해 나갈 계획이다.

2026 무신사 도쿄 팝업 스토어 배너 이미지. 무신사 제공

팝업 스토어는 시부야 중심부에 위치한 ‘미디어 디파트먼트 도쿄’에서 10일~26일 총 17일간 운영된다. 행사에는 무신사가 현지 수요를 반영해 큐레이팅한 약 80여 개 브랜드가 참가해 2400개 상품을 선보인다. 일본에서 탄탄한 팬덤을 보유한 △아캄 △일리고 △크랭크 등을 비롯해, 일본 오프라인 시장에 처음 진출하는 △디미트리 블랙 △배드 블러드 △플레이스 스튜디오 등까지 폭넓은 라인업을 한자리에서 만날 수 있다.

팝업 공간은 무신사가 일본에서 지난 5년간 축적한 구매 데이터 기반의 현지 소비자 인사이트를 직관적으로 보여주는 것이 특징이다. 대표적으로 ‘트렌드 랭킹’ 코너는 무신사 글로벌 스토어 일본 지역의 전일 매출 지표를 실시간 반영해, 현시점 가장 주목 받는 브랜드와 상품을 현장에서 바로 확인할 수 있다. 또한 ‘인플루언서 스타일링 존’에서는 일본 인플루언서들이 한국 브랜드를 자신만의 감각으로 재해석한 착장을 제안하며, K패션의 감도와 현지 취향이 어우러진 입체적인 브랜드 경험을 제공한다.

무신사는 로컬 브랜드와의 협업을 통해 현지 밀착형 이벤트도 진행한다. 일본 생도넛 전문점 ‘아임 도넛( I'm donut？)’과 함께 한국 내 인기 플레이버 4종을 판매하는 한편, 일본 대표 패션 이커머스 ‘조조타운’과 연계한 온·오프라인 프로모션을 전개하며 현장 방문객이 K패션을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 했다.

무신사 관계자는 “4월에 열릴 도쿄 팝업 스토어는 하반기 오사카 팝업과 향후 정식 매장 오픈으로 이어지는 일본 오프라인 진출 로드맵의 핵심 단계”라며 “무신사는 이번 팝업을 비롯해 그간 일본 내 총 5번의 팝업 개최를 통해 확보한 소비자 지표를 다각적으로 분석해 국내 브랜드의 현지 안착을 이끄는 게이트웨이 역할을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

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