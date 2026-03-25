검색

인천공항, ‘찾아가는 적극행정지원 설명회’ 개최

입력 : 수정 :
박연직 선임기자 repo21@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

인천국제공항공사는 적극행정 분위기를 확산하기 위해 감사원과 ‘찾아가는 적극행정지원 설명회’를 개최했다고 25일 밝혔다.

 

전날 열린 이번 설명회는 감사원의 적극행정총괄담당관이 강사로 나서 공사 임직원들을 대상으로 △적극행정면책 제도△사전컨설팅 제도△모범공직자 등 선발제도△혁신지원형 감사분야 운영 등 적극행정지원 제도 전반에 대해 공유했다.

24일 인천국제공항공사 대회의실에서 열린 ‘2026년 찾아가는 적극행정지원 설명회’ 모습.
24일 인천국제공항공사 대회의실에서 열린 ‘2026년 찾아가는 적극행정지원 설명회’ 모습.

적극행정지원 제도는 공직자가 공익을 위해 적극적으로 일한 결과에 대해 고의나 중과실이 없을 때 책임을 감면해주는 제도로, 공직자가 소신 있게 일할 수 있는 공직문화를 조성하기 위해 도입됐다.

 

설명회에 참석한 공사 임직원들은 적극행정지원 제도의 구체적인 적용 사례는 물론 실제 업무 환경에서 발생할 수 있는 실무적인 고민까지 나누며 제도에 대한 이해를 높였다.

 

장종현 인천국제공항공사 상임감사위원은“직원들이 적극행정지원 제도에 대한 이해를 바탕으로 능동적으로 일하는 조직문화를 조성하기 위해 본 설명회를 추진했다”며 “앞으로도 공사는 책임감 있는 적극행정을 통해 국민이 신뢰하고 이용할 수 있는 인천공항을 만들어가겠다”고 말했다.


박연직 선임기자 repo21@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

베이비돈크라이 베니 '청순 매력'
  • 베이비돈크라이 베니 '청순 매력'
  • [포토] 있지 유나 '심쿵'
  • 박보영, 휴양지서 수영복 입고 뽐낸 미모…청량의 인간화
  • [포토] 아이브 리즈 '섹시하게'