국민체육진흥공단, ‘SPOEX 2026’ 역대급 개막…“K-스포츠의 미래가 온다”

2026 서울국제스포츠레저산업전(SPOEX 2026) 포스터. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

대한민국 최대 규모의 스포츠·레저 축제인 ‘SPOEX 2026’이 26일 서울 코엑스에서 화려한 막을 올린다. 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)과 한국무역협회가 손잡고 선보이는 이번 박람회는 역대 최대 규모와 혁신적인 콘텐츠로 무장했다. 문화체육관광부와 산업통상자원부의 후원 아래, 관람객을 맞이할 모든 채비를 끝냈다.

나흘간 열리는 이번 ‘SPOEX 2026’에는 총 300여 개의 기업 및 단체가 참여하며, 코엑스 전관에 걸쳐 1760여 개의 부스가 설치된다. 피트니스, 헬스케어, 수중·수상 스포츠 등 스포츠 산업 전 분야를 아우르는 최신 기술과 제품이 한 자리에 모인다.

특히 올해는 파나타(Panatta), 매트릭스(Matrix) 등 세계적인 피트니스 브랜드가 새롭게 합류해 애호가들의 기대를 모으고 있다. 참가 기업군이 대폭 확대된 수중·수상 스포츠 분야의 최신 트렌드도 한 눈에 확인이 가능하다.

이번 전시회의 핵심 키워드는 ‘기술’과 ‘체험’이다. ‘AI+SPO-TECH 특별관’에서는 ‘CES 2026’ 혁신상을 받은 유망 기업들의 인공지능(AI) 기반 첨단 솔루션을 직접 경험할 수 있다.

팬들을 위한 특별한 기회도 마련된다. ‘프로스포츠 특별관’에서는 야구의 이택근·이대형, 축구의 구자철·김남일, 골프의 공태현·최나연 등 종목별 레전드 스타들이 직접 진행하는 ‘원 포인트 강습’이 펼쳐져 관람객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.

산업의 내실을 다지는 프로그램도 눈에 띈다. 스포츠 산업 분야의 구직자를 위한 ‘채용박람회’가 열려 실질적인 취업 정보를 제공한다. 이 외에도 보디빌딩·미즈 피트니스 대회, 댄스 경연, 요가·필라테스 클래스 등 역동적인 이벤트와 인플루언서 사인회, 경품 추첨 등 풍성한 즐길 거리가 관람객을 기다리고 있다.

국민체육진흥공단 관계자는 “이번 SPOEX 2026은 K-스포츠 산업의 현재와 미래를 동시에 확인할 수 있는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.

한편, ‘SPOEX 2026’은 25일 오후 6시까지 공식 홈페이지에서 사전 등록을 마칠 경우 무료로 입장할 수 있다.

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