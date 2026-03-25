카메라에 담긴 러시아 ‘자폭 드론’…우크라 세계문화유산 덮쳐

이란 전쟁에 국제사회의 관심이 쏠린 사이, 러시아가 우크라이나에 약 1000대의 드론·미사일 공격을 감행했다. 시내 중심가의 유네스코 세계유산까지 자폭 드론 피해를 입었다.

24일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 우크라이나 당국은 러시아가 전날 밤부터 장거리 드론 약 400대와 순항 미사일 23발을 발사했고, 이날 낮 시간대에 드론 556대가 추가 공격해 우크라이나 서부 도시를 타격했다고 밝혔다. 가디언은 이번 공습으로 최소 7명이 사망했다고 보도했다.

가디언은 “이번 공습은 4년 전 본격적인 침공이 시작된 이후 우크라이나에 대한 최대 규모의 공습 중 하나”라고 전했다.

러시아의 자폭 드론이 우크라이나 서부 도시 리비우를 공격하는 모습. SNS 캡처

러시아는 우크라이나 서부 최대 도시인 리비우 중심가에 있는 유네스코 세계문화유산인 리비우 역사 지구에 위치한 베르나르딘 수도원도 공격했다고 가디언은 보도했다. 온라인에 유포된 영상에는 대형 자폭드론이 리비우의 번화가를 지나 이 지역을 강타하는 모습이 담겨 있다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 포격으로 11개 지역이 피해를 입었다며 “러시아가 이 전쟁을 진정으로 끝낼 의도가 전혀 없음을 분명히 보여준다”고 러시아를 비난했다.

이어 젤렌스키 대통령은 동맹국에 방공 무기를 긴급히 공급해 줄 것을 재차 강조했다. 가디언은 “세계의 관심이 중동 전쟁에 집중되면서, 우크라이나 방공망의 핵심인 미국 패트리어트 미사일 요격기의 재고가 부족해질 수 있다는 우려가 제기되고 있다”고 전했다.

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