소유, 다이어트 후 체질 변화…“추위 많이 타고 다시 살도 올라”

가수 소유가 다이어트 이후 달라진 몸 상태와 근황을 전했다.

소유는 지난 23일 공개된 자신의 유튜브 채널 ‘소유기’에서 ‘요즘 쑥뜸방이 대세라며? 🥵🌱 | 소유의 독소 대 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다.

소유기

영상에서 그는 “웰니스가 유행이다”며 “쑥뜸방이 MZ세대들의 웰니스 스타일이라더라”고 쑥뜸과 좌욕을 체험하는 체험하는 모습을 공유했다.

이날 그는 체온을 높이기 위해 어깨와 발바닥 등에 팥 주머니를 올린 채 쑥뜸을 받았다. 체험은 소유는 “하다가 자도 되나”고 물을 정도로 편안한 분위기 속에서 진행했다.

쑥뜸을 받는 도중 소유는 과거와 달라진 몸 상태에 대해서도 언급했다. 그는 “겨울에 보일러를 잘 안 튼다”며 “그러나 살 빠지고 체질이 바뀌어서 추위를 좀 잘 느낀다”고 밝혔다.

이어 “의학적으로는 18~19도로 잠을 자는 게 살이 잘 빠진다더라”고 덧붙였다. 처음 뜸을 떠본다는 그는 쑥 향을 맡은 후 “이런 거 좋아한다”며 만족스러워 했다.

소유기

그는 ‘웰니스’에 많은 관심을 가지는 이유도 전했다. “발리를 좋아한다”고 운을 떼다가, “헬스장에서 운동 끝나고 습식, 건식 사우나와 수영장이 있다”며 “아이스 배스에 들어갔다가 사우나를 이용하는 과정을 여러 차례반복하면 뭔가 기운이 올라가는 느낌이 든다”고 말했다.

제작진이 체질이 변한 후 땀 분비량에도 변화가 있냐는 질문을 하자, 소유는 “다시 살이 조금 쪄서 또다시 돌아온 것 같다”고 답했다.

지금까지 진행한 건강관리 경험도 회상했다. 소유는 “더울 때 효소를 받았는데 누르는 느낌이 있었지만 극복했다”, “소금물이 더 힘들었다”고 털어놨다.

한편 소유는 앞서 체중을 20kg 정도 감량했다고 밝힌 바 있다.

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