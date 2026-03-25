팬 플랫폼 위버스, 美 패스트 컴퍼니 ‘혁신 기업’ 선정됐다

글로벌 팬 플랫폼 ‘위버스’가 세계에서 가장 혁신적인 사회관계망서비스(SNS) 기업 중 하나로 선정됐다.

위버스를 운영하는 위버스컴퍼니는 25일 미국 경제 매체 패스트 컴퍼니가 발표한 ‘2026년 세계에서 가장 혁신적인 기업’ SNS 부문에 이름을 올렸다고 밝혔다. 이 매체는 2008년부터 매년 산업과 문화 전반에 영향을 미친 혁신 기업을 선정해 발표하고 있다.

올해 SNS 부문에는 위버스를 비롯해 레딧, 트위치, 핀터레스트 등 글로벌 플랫폼들이 함께 포함됐다.

글로벌 팬 플랫폼 위버스. 하이브

패스트 컴퍼니는 위버스가 기존의 ‘듣는 음악’ 중심 경험을 팬 참여형·공유형 경험으로 확장했다는 점을 높이 평가했다. 특히 지난해 3월 선보인 ‘리스닝 파티’ 기능이 주목받았다. 이 서비스는 전 세계 팬들이 실시간으로 함께 음악을 감상하며 소통할 수 있도록 한 것으로, 메건 디 스탤리언과 두아 리파 등 글로벌 아티스트들도 참여해 화제를 모았다.

리스닝 파티는 출시 8개월 만에 230여개 국가·지역에서 수백만명이 참여하는 성과를 냈다. 특히 방탄소년단 팬 커뮤니티 이용자들이 자발적으로 진행한 이벤트에서는 150만회 이상의 스트리밍이 발생하기도 했다. 이를 기반으로 위버스는 현재 약 1200만명의 월간 활성 이용자(MAU)가 180여개 아티스트 커뮤니티에서 활동하는 글로벌 플랫폼으로 자리를 잡았다.

또한 패스트 컴퍼니는 위버스가 CD나 바이닐 중심의 기존 음반 유통 방식에서 나아가, 포장과 배송을 줄인 디지털 앨범 ‘위버스 앨범’을 통해 지속가능성 측면에서도 변화를 시도하고 있다고 평가했다.

한편 하이브 및 관계사가 해당 리스트에 이름을 올린 것은 이번이 네 번째다. 앞서 빅히트 엔터테인먼트(2020년)와 하이브(2022년, 2024년)가 각각 선정된 바 있다.

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