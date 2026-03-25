방탄소년단, '넷플릭스 컴백 무대' 전세계 1840만명 봤다…24개국 1위

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 약 3년6개월 만의 재결합 무대로 전 세계적 위상을 재확인했다.

24일(현지시간) 넷플릭스와 미국 대중문화 매체 버라이어티에 따르면, 지난 21일 생중계된 방탄소년단 정규 5집 '아리랑' 컴백 공연 'BTS 더 컴백 라이브: 아리랑'은 스트리밍 시작 후 이튿날까지 총 1840만 명의 시청자 수를 기록한 것으로 집계됐다.

서울 광화문 광장에서 개최된 이번 공연은 전 세계 80개국에서 넷플릭스 주간 '톱 10'에 진입했으며, 이 중 24개국에서는 1위를 차지했다.

특히 비영어권 TV 부문 글로벌 1위, 전체 콘텐츠 순위에서는 3위에 오르며 압도적인 화제성을 입증했다.

해당 라이브를 위해 총 23대의 카메라와 124개의 중계 모니터, 164.5톤(t)에 달하는 방송 장비가 동원되는 촬영 인프라가 구축됐다는 게 넷플릭스의 설명이다.

공연 현장에는 약 9.5㎞의 전력 케이블이 설치되고, 9660kVA 규모의 전력이 공급됐다. 또한 40테라바이트의 서버 용량과 108테라바이트에 달하는 촬영 데이터가 처리되는 등 대규모 라이브 제작 및 송출 역량에 집중했다.

이번 라이브 공연에 대한 성과는 멤버들의 군 복무 등으로 인한 약 4년간의 공백기 이후 가진 첫 공식 완전체 행보라는 점에서 의미가 깊다. 화력은 음원 차트로도 이어졌다.

새 앨범 '아리랑'은 발매 첫날 스포티파이에서 1억1000만 스트리밍을 돌파, 올해 기준 최고 데뷔 기록을 세웠다. 해당 음반은 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 1위가 확실하다. 타이틀곡 '스윔'은 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 1위에 도전 중이다.

넷플릭스 측은 이번 라이브 관련 소셜 미디어 노출 수가 26억 회에 달한다고 밝혔다. 이는 27일 공개 예정인 다큐멘터리 'BTS: 더 리턴'의 흥행으로도 이어질 전망이다.

<뉴시스>

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