‘유방암 투병’ 박미선, 보험설계사 준비 “뇌도 늙나” 울컥

사진=박미선 SNS

유방암 판정을 받고 투병한 방송인 박미선이 보험설계사 자격증 시험을 준비 중인 심경을 털어놨다.

박미선은 24일 자신의 인스타그램을 통해 책상에 앉아 시험지를 두고 고민하는 사진과 함께 "역시 공부도 때가 있다. 혹시 이걸 보시는 학생분들 있다면 한 살이라도 어릴 때 공부하라"는 글을 게재했다.

그는 "뇌도 늙나. 안 외워진다. 미치겠다 정말"이라며 늦깎이 공부의 고충을 토로하기도 했다.

이어 "무슨 시험을 보느냐"는 한 팬의 질문에 "보험 시험"이라고 답했다.

그러면서 "생명보험, 손해보험 광고를 찍으려고 자격증을 따시는 거냐"는 물음에는 "정답"이라고 밝혀, 보험 상품 광고 모델 활동을 위해 관련 자격증 취득에 나섰음을 알렸다.

현행 규정상 광고 모델이 영상에서 보험 상품의 상세 내용을 직접 설명하려면 실제 보험설계사 자격을 갖춰야 한다.

한편 박미선은 지난해 유방암 초기 진단을 받고 약 10개월간 방송 활동을 중단하며 치료에 전념한 바 있다.

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