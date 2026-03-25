‘사탕수수밭 살인’ 마약왕 박왕열 전격 송환…정상회담 3주 만에 인천공항 압송

필리핀에서 교민 3명 살해, 탈옥, 국내 마약 유통 등을 일삼으며 '마약왕'으로 불리던 박왕열씨가 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 연합뉴스

필리핀에서 한국인 3명을 잔혹하게 살해하고 옥중에서도 국내 마약 유통을 진두지휘해 온 이른바 ‘마약왕’ 박왕열(48)이 25일 오전 한국 땅을 밟았다.

법무부와 경찰청 등에 따르면 박 씨를 태운 항공기는 이날 오전 6시 30분쯤 인천국제공항 제2여객터미널에 도착했다. 박 씨는 입국 직후 대기 중이던 수사기관 관계자들에게 신병이 확보됐으며, 곧바로 호송차에 태워져 수사기관으로 인계됐다.

이번 송환은 지난 3일 이재명 대통령이 한·필리핀 정상회담에서 박 씨의 임시인도를 직접 요청한 지 약 3주 만에 전격적으로 이뤄졌다.

◆ ‘사탕수수밭 살인’ 주범…징역 60년형 중 전격 압송

박 씨는 지난 2016년 필리핀 바콜로시 인근 사탕수수밭에서 한국인 3명을 총기로 살해한 이른바 ‘사탕수수밭 살인사건’의 주범이다. 그는 이 사건으로 2022년 필리핀 법원에서 징역 60년의 중형을 선고받고 현지 교도소에서 복역 중이었다.

수사당국은 박 씨가 현지 교도소에 수감된 상태에서도 텔레그램 등을 이용해 국내 마약 유통 조직에 물량을 공급하고 판매를 지시한 것으로 보고 있다. 특히 그는 국내 최대 마약 공급망 중 하나인 ‘바티칸 킹덤’ 등에 마약을 대량으로 넘긴 혐의를 받는다.

◆ 정상회담 ‘임시인도’ 카드로 송환 물꼬 텄다

당초 박 씨는 필리핀에서 확정판결을 받은 기수감자로, 현지 형기를 모두 마쳐야 송환이 가능하다는 관측이 지배적이었다. 그러나 정부는 자국 내 형 집행을 잠시 중단하고 수사를 위해 범죄인을 넘겨받는 ‘임시인도’ 제도를 적극 활용했다.

이재명 대통령은 지난 3일 필리핀 국빈 방문 당시 정상회담에서 마르코스 주니어 대통령에게 박 씨의 송환을 강력히 요청했다. 이후 양국 사법당국이 속도감 있게 협의를 진행하면서 박 씨는 살인사건 발생 약 9년 만에 한국 검찰의 조사를 받게 됐다.

◆ 국내 마약 유통망 실체 파악 주력…추가 검거 예고

수사당국은 박 씨를 상대로 국내 마약 유통 조직과의 구체적인 연계 여부와 범죄 수익금의 행방을 집중 조사할 방침이다. 박 씨가 공급한 마약 규모가 상당한 만큼, 그의 진술을 토대로 국내에 숨어 있는 하부 유통책들에 대한 대대적인 검거 작전이 이어질 전망이다.

경찰 관계자는 “박 씨의 신병 확보를 통해 국내 마약 확산의 ‘뿌리’를 뽑는 데 수사력을 모으겠다”고 밝혔다.

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