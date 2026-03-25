트랙스 제이, 동생상 비보 속 결혼…"네 몫까지 열심히 살게"

밴드 '트랙스' 출신 가수 겸 배우 제이(본명 김견우)가 결혼 소식을 알렸다.

제이는 지난 23일 자신의 소셜미디어를 통해 "최근 우리 가족에게 말로는 다 표현할 수 없는 큰 슬픈 일과 저의 결혼이라는 큰일을 치르게 됐다"고 밝혔다.

트랙스 제이. 사진 =인스타그램 캡처

이와 함께 공개된 웨딩 화보에는 턱시도를 입은 제이의 모습이 담겼다.

그는 "행복한 일이 있을 때 함께 웃어주시고 격려해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "받은 만큼 더 베풀고 더 열심히 살도록 하겠다"고 소감을 전했다.

먼저 세상을 떠난 여동생을 향한 애틋한 마음도 덧붙였다. 제이는 "네 몫까지 더 열심히 부모님 모시고 잘 살겠다"며 "아무 걱정 말고 항상 웃으면서 건강하고 행복하게 지내고 있어라"고 적었다.

트랙스 멤버로 함께 활동했던 정모는 "드디어 트랙스에서도 품절남이 나왔다. 형 결혼 축하한다"며 축하의 메시지를 보냈다.

제이는 2004년 트랙스 보컬로 데뷔했다. 현재는 활동명을 본명인 김견우로 변경하고 배우와 프로듀서로 활동 중이다.

<뉴시스>

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