이란 외무 “호르무즈, 침략자 진영엔 닫혀” [美·이란 전쟁]

미국·이란 전쟁이 거세지는 가운데 정부가 중동 지역 국가들과 ‘전화외교’를 연이어 가동하고 있다. 걸프 지역 주요 당사국들과의 연쇄 접촉을 통해 상황 관리에 나서고 있다는 평가가 나온다.

아바스 아라그치 이란 외무장관. 로이터연합뉴스

이란 외무부는 24일 아바스 아라그치 장관이 전날 조현 외교장관과의 통화에서 “호르무즈해협은 침략자(미국·이스라엘) 진영과 그들의 지원자, 후원자에 속한 배의 통항엔 닫혀 있다”며 “그 밖에 다른 나라의 선박은 이란 측과 조율 하에 해협을 지나는 데 문제가 없다”고 말했다고 밝혔다. 아라그치 장관은 “현재 중동 상황과 호르무즈해협의 불안정은 그들의 불법 침략의 직접적 결과”라고 강조했다.



조 장관은 전날 아라그치 장관과 통화에서 호르무즈해협 항행 안전과 긴장 완화를 강조했다. 그는 중동 상황이 글로벌 안보·경제에 미치는 영향에 우려를 표명하고, 걸프 국가 민간인 및 민간시설에 대한 공격 중단과 에너지 공급 정상화를 위한 이란의 긴장 완화 조치를 촉구했다. 이날은 오만과 쿠웨이트 외무장관과 잇따라 통화하며 역내 정세를 공유하고 긴장 완화 필요성에 공감대를 형성했다.



전황 격화로 서방국들은 주이란 공관 인력을 잇따라 철수하고 있지만 한국대사관은 운영을 유지하고 있다. 미국이 이란과의 대화 가능성을 시사하는 등 외교적 해법을 병행하려는 기류를 보이는 상황에서 한국이 긴장 완화에 모종의 역할을 할 수 있을 것이란 기대가 나온다. 양측 간 직접 접촉이 제한된 상황에서 제3국 채널 필요성이 커지고 있다는 점도 이러한 가능성을 뒷받침한다. 외교부 당국자는 “우리 정부는 이란을 포함한 국가들과 다각도로 소통해 왔다”고 말했다.



김혁 한국외대 페르시아어·이란학과 교수는 “지금 상황에선 한국이 미·이란 사이 소통 창구 역할을 할 수 있다”며 영사 조력 수준을 넘어 보다 적극적인 대이란 외교 공간을 확보할 필요가 있다고 강조했다.

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