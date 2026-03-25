항공사 기장 살해 피의자는 49세 김동환

한때 직장 동료였던 현직 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 전직 항공사 부기장 김동환(49·사진)의 신상정보가 공개됐다.



부산경찰청은 24일 오후 전문가 7명으로 구성된 신상정보공개심의위원회를 열고 전직 동료 살해 사건의 잔인성과 중대한 피해, 충분한 증거, 공공의 이익 등을 따져 혐의자의 이름과 나이, 얼굴 사진 등 신상정보를 공개하기로 결정했다. 이에 따라 김동환 신상정보는 이날부터 다음 달 23일까지 부산경찰청 홈페이지를 통해 공개된다.



김동환은 이달 17일 오전 5시30분쯤 부산 부산진구 전포동 한 아파트에서 동료였던 항공사 50대 기장 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다. 그는 부산 범행 하루 전인 16일 경기 고양시 일산서구에서 또 다른 기장을 살해하려다 미수에 그친 혐의도 받는다.



김동환은 범행 직후 또 다른 전직 동료이자 기장을 살해하려고 경남 창원으로 이동했다가 범행이 여의치 않다고 판단해 울산으로 이동했다. 울산 모텔에 숨어 있던 김동환은 경찰에 붙잡혀 부산으로 압송됐다. 그는 압송과정에서 취재진에게 “3년간 4명을 살해하려고 계획을 세워 준비했다”고 말하기도 했다.



김동환은 경찰이 체포 직후 실시한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스 기준 점수에 해당하지 않았다. 경찰은 김동환을 26일 검찰에 송치할 예정이다.

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