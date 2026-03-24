인천시교육청, 학생·교사·전문직 ‘AI교육 공동선언’ 현장 실천

인천 학교 곳곳에서 인공지능(AI) 교육의 방향과 취지가 실제 이행되는 노력이 펼쳐진다. AI 기술이 발전할수록 학생들이 스스로 생각하고 질문하는 힘이 더욱 중요하다는 각계 공감대에 따른 것이다.

인천시교육청은 24일 학생과 교사, 교육전문직 등 500여명이 참석한 가운데 ‘인천 AI교육 공동선언’을 발표했다. 이날 자리는 지역의 AI 교육이 지향해야 할 가치와 원칙을 관련 공동체와 공유하고 현장의 실천 의지를 결집하고자 마련됐다.

시교육청은 지난해부터 교수·기업인이 포함된 전문가 그룹, 실무 TF팀과 추진단을 운영해 왔다. 원칙 정립과 정책 실행방안 구체화에 더해 나아갈 방향을 ‘읽걷쓰(읽고·걷고·쓰기)로 인간다움과 주도성을 기르고 AI를 활용해 새로운 가치를 창출하는 교육’으로 제시했다.

이번 선언에는 △인간 중심 읽걷쓰로 삶의 힘 함양 △발달 단계별 맞춤형 AI교육 △윤리·공공성·포용성 바탕 AI 활용 △AI로 지역과 세계를 잇는 인문·예술·과학기술 융합교육 실천 및 원칙이 담겼다.

시교육청은 가이드라인, 리플릿 등을 보급하는 동시에 현직 교사의 전문성 강화를 지원한다. 양성·임용 단계부터 AI교육 역량을 갖춘 교원이 배출될 수 있도록 전국시도교육감협의회 및 교육부와 긴밀히 협의해 나갈 예정이다.

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