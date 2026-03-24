“전기차 충전 인증·결제 한 번에”…자동결제 ‘PnC’ 올 하반기 도입

이르면 올해 하반기 전기차에 충전기를 연결하는 것만으로 차량 인증과 요금 결제가 자동으로 처리되는 새로운 충전 방식이 도입된다.

기후에너지환경부는 전기차 충전 시 사용자 인증과 결제를 자동으로 처리하는 피엔씨(PnC, Plug & Charge) 서비스 도입을 위한 공청회를 개최한다고 24일 밝혔다.

서울 여의도 국회에서 전기차가 충전되고 있다. 뉴시스

피엔씨는 전기차에 충전 연결기(커넥터)를 연결하면 별도의 회원카드 인증이나 앱 실행 없이도 차량 인증과 결제가 자동으로 이뤄지도록 하는 기술이다. 그동안 전기차 충전 과정에서 반복되던 인증·결제 절차를 줄여 이용 편의를 높일 수 있다.

공청회는 25일 진행되며 피엔씨의 필요성과 기대효과를 설명하고 향후 제도 도입 과정에서 고려해야 할 사항을 논의하는 자리가 될 예정이다.

정선화 기후부 녹색전환정책관은 “올해 가을에 피엔씨를 우선 도입할 수 있도록 준비하고 있다”며 “이번 공청회를 통해 국민이 신뢰할 수 있는 피엔씨 기반의 충전 시설 운영 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

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