고려아연 주총… 최윤범 회장 ‘판정승’ 마무리

국내 최대 비철금속 제련회사 고려아연의 경영권을 두고 최윤범 회장과 영풍·MBK파트너스 연합 간 분쟁이 길어지는 가운데 양쪽이 정기 주주총회에서 정면으로 맞붙었다. 서로 우호적인 이사회 구성을 위해 치열한 신경전을 벌였고, 최 회장 측 안건이 연속 통과되면서 사실상 최 회장의 ‘판정승’으로 끝났다.



고려아연은 24일 서울 코리아나호텔에서 정기 주주총회를 열었다. 당초 주총 개최시간은 오전 9시였으나 중복 위임장 여부를 확인하는 과정에서 3시간이나 늦어졌다. 지난해 주총에서도 고려아연과 영풍·MBK파트너스 모두에 의결권을 위임하는 일이 벌어져 개최가 지연된 바 있다.

24일 오전 서울 중구 코리아나호텔 제 52기 고려아연 정기 주주총회주총장 입구에서 고려아연노조원들이 입장을 기다리는 주주들 바라보며 피켓을 들고 있다. 뉴시스

이번 주총의 핵심 쟁점은 이사 선임안 확정과 최 회장의 사내이사 재선임 여부였다. 발행주식 수 기준 지분율이 거의 차이나지 않는 양측은 각자 제안을 통과시키기 위해 주총 직전까지 표 확보에 사활을 걸었다.



이사 선임 안건은 최 회장의 승리로 돌아갔다. 기존 고려아연 이사회는 최 회장 측 11명, MBK 측 4명으로, 임기가 끝나는 6명(최 회장 측 5명, MBK 측 1명)의 이사를 대신할 신규 이사 선임이 필요했다. 최 회장 측은 ‘이사 5인 선임안’을 제안했다. 이사 5명을 선임하고, 나머지 1명은 개정 상법에 따른 감사위원 분리선임 절차에 따라 추후 선임하자는 것이다. 상법을 내세웠지만, 실질적으로는 MBK 측 몫을 1석 줄이며 이사회 주도권을 안정적으로 유지하려는 전략으로 풀이됐다. 반면 영풍·MBK 측은 신규 이사 6명을 한꺼번에 선임해야 한다고 맞섰다. 투표 결과, 이사 5인 선임안이 62.98%의 찬성으로 가결돼 최 회장은 이사회 과반을 차지하고, 우호 지분과 소액 주주 지분 확보에 힘입어 사내이사에도 재선임되면서 경영권 수성에 성공했다.



그래도 경영권 분쟁은 끝나지 않았다는 것 재계 분석이다. 재계 관계자는 “최 회장이 경영권 방어에는 성공했지만, 영풍·MBK 측 이사가 이사회에서 차지하는 비중도 커졌다”며 “앞으로 경영권을 둘러싼 싸움은 더욱 치열해질 것”이라고 했다.

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