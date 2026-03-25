삼성·LG, 유럽 ‘냉난방공조’ 시장 공략

삼성전자와 LG전자가 이탈리아 밀라노에서 24일(현지시간) 개막한 유럽 최대 냉난방공조(HVAC) 전시회인 ‘MCE 2026’에 참가해 차세대 공조 시장 주도권 경쟁에 나섰다.

삼성전자가 24일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열리는 유럽 최대 냉난방공조 전시회 2026'에서 플랙트그룹과 함께 주거용·상업용 공조 설루션을 선보인다고 밝혔다. 사진은 MCE 2026에 삼성전자 부스 플랙트그룹의 공기 조화기. 삼성전자 제공

이번 전시에서 삼성전자는 지난해 인수한 유럽 최대 냉난방공조 전문 기업인 플랙트그룹과 함께 중앙공조 시스템을 선보였다. 삼성전자는 플랙트그룹의 실내기 5종과 자사의 ‘DVM S2+’ 실외기를 연결한 시스템으로 대규모 건물에 최적화된 온·습도 조절 기능을 선보였다.



특히 삼성전자의 중앙공조 솔루션은 ‘BMS(빌딩 매니지먼트 솔루션)’ 플랫폼을 기반으로 공기 조화기(AHU)와 소형 냉·난방기(FCU)를 유기적으로 제어한다. 삼성전자의 인공지능(AI) 기술과 플랙트그룹의 고정밀 공조 제어 시스템이 결합해 스마트 빌딩 운영의 시너지를 강조했다.



LG전자는 실외기와 실내기, 물탱크를 통합한 히트펌프 토털 솔루션을 전면에 내세우며 유럽 시장 맞춤형 전략을 공개했다. 화석연료를 사용하지 않는 공기열원 히트펌프(AWHP)인 ‘써마브이 R290 모노블럭’을 필두로 난방, 냉방, 급탕을 아우르는 솔루션을 제시했다. 지구온난화지수가 낮은 냉매를 사용해 친환경성을 강화한 점이 특징이다.

LG전자가 이탈리아 밀라노에서 24일부터 27일까지 공조 전시회 'MCE 2026' 참가해 유럽 가정에 최적화된 히트펌프 토탈 설루션과 상업·상업용 냉난방공조 설루션을 선보인다고 24일 밝혔다. 모델들이 공조 전시회 'MCE 2026' 내 부스를 소개하고 있다. LG전자 제공

LG전자는 실내기 신제품 3종인 컨트롤·하이드로·콤비 유닛을 최초 공개했다.

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