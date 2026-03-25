[이코노 브리핑] KB금융, 소비자권익 강화 대책 추진 외

KB금융, 소비자권익 강화 대책 추진

KB금융그룹은 금융소비자보호법(금소법) 시행 5주년을 맞아 소비자 권익을 최우선 가치로 내걸고, 사전예방 중심의 소비자 권익 강화 정책을 추진한다고 24일 밝혔다. 이를 위해 KB국민은행과 KB라이프생명 등 주요 계열사의 이사회 내 소비자보호위원회를 신설했다. 상품판매 쏠림이나 민원 급증 등 이상징후 발생에 즉각적으로 대응할 수 있도록, 데이터 중심의 측정 가능한 관리지표인 소비자보호 품질지수(CPQI)를 만들어 소비자 권익을 강화한다.

빗썸, 영업 일부정지 불복 행정소송

가상자산거래소 빗썸이 자금세탁방지 의무 위반 등으로 금융정보분석원(FIU)이 부과한 영업 일부정지 6개월 처분에 대한 취소 행정 소송을 전날 법원에 제기하고 제재 집행정지를 신청했다고 24일 밝혔다. 앞서 FIU는 지난 16일 빗썸에 대해 영업 일부정지 6개월 등 중징계와 함께 과태료 368억원을 부과했다.

대신증권 진승욱·LS증권 홍원식 대표

대신증권은 24일 대표이사로 진승욱(58·왼쪽 사진) 기획지원총괄 부사장을 선임했다고 밝혔다. LS증권도 홍원식(62·오른쪽) 전 이베스트투자증권 사장을 대표이사로 선임했다. 진 신임 대표는 1993년 대신증권 공채로 입사했다. 전략지원·경영기획부문장을 비롯해 대신에프앤아이 경영기획본부장, 대신자산운용 대표 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 홍 신임 대표는 증권감독원 국제업무국, 뱅크보스턴 서울지점 부지점장, 글로벌앤드어소시에이츠 사내이사, 하이투자증권 대표이사 사장 등을 지냈다.

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