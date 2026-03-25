李대통령 “대중교통 지원 확대, 마실 갈 사람은 제한·연구해 보자”

이재명 대통령. 뉴시스

이재명 대통령은 24일 추가경정예산(추경)안 포함 예정인 대중교통 지원 확대에 대해 “마실 갈 사람들은 좀 제한하는 걸 연구해 보자”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 제11회 국무회의를 통해 “이번 추경에서 대중교통 이용 지원을 늘리는 걸 검토 중인 것 같다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “(대중교통 이용은) 출퇴근 시간에 집중도가 높아서 직장인들이 괴롭지 않나”라며 “출퇴근 시간에 무료 이용 제한을 한두 시간만, 피크 타임만 (두자)”고 밝혔다.

이 대통령은 김성환 기후에너지환경부 장관의 “어르신들”이라는 말에 “예를 들면 그런데 그중에서는 직장 출근하는 분이 있어서 구별이 좀 힘들다”면서 연구하라고 지시했다.

한편 서울시가 지난 2022년 발표한 자료에 따르면 출퇴근시간(07~09시, 18~20시) 무임승차 비중은 19.5% 정도다.

노인 대중교통 이용 중 지하철 비중은 82%에 달하지만 출퇴근시간은 피하는 것으로 나타났다.

출퇴근 시간대는 지하철 혼잡도는 160~250%까지 상승하는데, 이런 극심한 혼잡 환경 때문에 노인 이용이 자연스럽게 줄어든 것으로 파악된다.

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