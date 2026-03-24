"청년 유출 막는다"…강원도∙삼성, 맞춤형 지원 체계 구축 맞손

강원도와 삼성이 청년들이 강원에 안착할 수 있도록 지속가능한 생태계를 조성하기로 뜻을 모았다.

강원도는 24일 도청에서 삼성과 청년정책 분야의 상생협력을 강화하고 실질적인 지원 체계를 구축하는 ‘강원도-삼성 청년지원 상생협력 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

김진태 강원도지사와 송규종 삼성물산 사장, 정효명 삼성전자 부사장 등이 청년 생태계 조성에 뜻을 모으고 있다. 강원도 제공

이번 협약은 그동안 정책 사각지대에 놓여 소외됐던 지역 청년들을 위한 복지 안전망을 더욱 공고히 구축하려는 강원도 의지와 ‘인재 제일’ 기업정신에 입각해 청년의 미래를 함께 고민하는 삼성의 사회공헌 철학이 맞물려 추진됐다.

양측은 삼성의 대표 CSR 사업인 희망디딤돌 및 청년희망터를 도내 청년정책과 유기적으로 연계함으로써 단순한 일회성 지원을 넘어 청년이 지역에 안착할 수 있는 지속가능한 생태계를 조성하는 데 뜻을 모았다.

이날 협약식에는 김진태 강원도지사와 삼성물산 송규종 사장, 삼성전자 정효명 부사장 등 양 기관의 주요 관계자들이 참석해 3대 핵심 분야를 중심으로 협력할 것을 합의했다.

우선 청년정책 분야 전반의 공조 및 협력과 관련해 청년 인구 유출 방지와 안정적 지역 정착을 위해 맞춤형 정책 지원 활동에 상호 협력하고 정책 추진 방향을 상시 공유하는 협력 체계를 가동하기로 했다.

또 자립준비청년의 홀로서기 지원(희망디딤돌) 분야에서 강원도는 센터 보수 및 행정·재정적 지원을 제공하고 삼성전자는 직무교육 및 취업 역량 강화 프로그램을 통해 자립준비 청년들이 당당한 사회 구성원으로 성장하도록 돕기로 했다.

마지막으로 청년단체 육성 및 지역 활력 제고(청년희망터)는 지역 문제를 해결하는 도내 우수 비영리 청년단체를 발굴해 삼성물산의 컨설팅과 강원도의 정책적 지원을 결합한 성장을 지원할 계획이다.

송규종 삼성물산 사장은 “오늘 협약은 강원의 청년들이 지역 안에서 미래를 설계하고 도전할 수 있도록 민관이 함께 책임을 나누는 의미있는 출발점”이라며 “삼성은 앞으로 강원 청년들이 자립하고 창의적인 도전을 할 수 있도록 성장의 발판을 제공하며 든든한 지원군으로서 청년들의 빛나는 여정에 함께 하겠다”고 말했다.

김진태 강원지사는 “그동안 강원도는 삼성과 반도체를 중심으로 많은 협력을 이어 왔는데, 이제는 청년이라는 새로운 주제로 협력하게 됐다”며 “희망디딤돌, 청년희망터와 같은 사업은 행정이 열심히 추진하고 있지만 손길이 미치기 어려운 영역으로 함께해 주셔서 감사드린다”고 화답했다.

이어 “청년을 위한 가장 중요한 키워드는 결국 일자리다. 도는 지난 4년간 미래산업 기반을 구축하기 위해 120개 사업을 추진해 왔고 열흘에 한 번꼴로 300억원 규모 사업을 진행해 왔다”며 “청년이 떠나지 않는 강원도를 여러분과 함께 만들어가겠다”고 힘줘 말했다.

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