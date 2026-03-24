신용한 “명태균 고소는 경선 겨냥한 정치 공작” [6·3의 선택]

신용한 더불어민주당 충북지사 예비후보가 24일 정치 브로커로 불리는 명태균씨를 고소하기로 했다.

신 예비후보는 이날 충북도청 브리핑룸 기자회견에서 “지난 대선 과정에서 윤석열 (후보)캠프 당시 객관적 자료를 기초로 사실만 공개해 공익제보자로 지정됐다”며 “명씨를 후보자비방죄, 허위사실에 의한 명예훼손죄 등으로 고소하겠다”고 주장했다. 이 자리에는 미래한국연구소 강혜경, 김태영씨가 함께 했다.

신용한 더불어민주당 충북지사 예비후보가 24일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 신용한 예비후보 측 제공

배후 세력 의혹을 제기하며 경고했다. 신 예비후보는 “명씨가 국가가 공인하는 공익제보자 시스템의 기본도 모르고 명백히 허위사실을 적시하면서 저와 강씨, 김씨의 명예를 훼손했다”며 “배후 세력이 있다면 이번 기회에 완전히 척결할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

강씨와 김씨 등 3명은 “명씨가 우리를 국가 공인 공익제보자가 아니라고 했지만 우리는 공익 제보로 윤석열·김건희와 명태균의 뒷거래가 세상에 알려졌고 계엄 탄핵으로 이어지는 계기가 된 것은 온 국민이 다 안다”며 “명백한 허위로 명예를 훼손했다”고 전했다.

명씨는 전날 청주흥덕경찰서에 명예훼손과 공직선거법 위반 혐의로 신 예비후보에 대한 고소장을 제출했다. 고소장에는 ‘명태균 여론조작’ 취지의 허위사실을 유포했다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

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