김건모, 원래 자리로 돌아왔다…"재기 아닌 데뷔의 마음으로"

가수 김건모가 지난 21일 서울 잠실실내체육관에서 ‘25-26 김건모 라이브투어 <KIM GUN MO.> 서울’을 끝으로 6개월간 이어진 전국 투어의 대장정을 성공적으로 마무리했다.

김건모가 서울 콘서트를 끝으로 6개월간 이어진 전국 투어의 대장정을 마무리했다. 아이스타미디어컴퍼니 제공

이번 투어는 첫 공연 부산부터 티켓 오픈과 동시에 2분 만에 매진을 기록한 데 이어, 서울 공연 역시 6000석 전석 매진을 기록하며 뜨거운 관심을 입증했다.

김건모는 이날 ‘핑계’, ‘잠 못 드는 밤 비는 내리고’로 시작해 총 27곡을 약 2시간 50분 동안 선보이며 관객들과 호흡했다.

대표곡이 이어질 때마다 객석에서는 떼창과 뜨거운 환호가 쏟아졌고, 마지막 곡 ‘잘못된 만남’에서는 공연장의 열기가 절정에 달했다.

무대를 즐기는 김건모. 아이스타미디어컴퍼니 제공

이날 공연장에는 다양한 세대의 관객이 객석을 가득 메운 가운데, 배우 강부자를 비롯한 여러 동료 연예인들도 객석에서 함께 무대를 지켜봤다.

특히 강부자는 “무대에 저렇게 있어야 할 사람인데, 그간의 마음을 헤아릴 수조차 없다”며 “이제 원래 자기 자리로 돌아왔으니, 앞으로 좋은 음악 많이 들려줬으면 좋겠다”고 응원을 전했다.

특별한 인연이 만들어낸 게스트 무대도 눈길을 끌었다. 후배 가수 홍경민과 함께 배우 이서환이 게스트로 무대에 올랐다. 이번 무대는 김건모가 한 예능 프로그램에서 접한 이서환의 ‘오르막길’ 무대에 깊은 인상을 받아 직접 제안하며 성사됐다.

행복해 하는 김건모. 아이스타미디어컴퍼니 제공

앙코르 무대를 마친 뒤 김건모는 “오늘 공연으로 6년 전 약속을 지켰습니다. 이제 ‘재기’가 아니라 ‘데뷔’한다는 마음으로 새 앨범을 준비하며 여러분 곁으로 천천히 다시 다가가겠습니다. 오랜 시간 기다려 주셔서 진심으로 감사합니다”라고 말했다.

이어 큰절로 관객들에게 마지막 인사를 전한 뒤, 다시 한 번 무대에 올라 ‘사랑합니다’를 부르며 서울 공연의 대미를 장식했다.

김건모는 공연장을 찾아준 관객들의 뜨거운 성원을 마음에 간직하며, 앞으로도 한층 깊어진 음악과 무대로 팬들과 만날 예정이다.

'재기' 아닌 '데뷔'의 마음으로. 아이스타미디어컴퍼니 제공

한편, 김건모는 2019년 유흥업소 종사자 A 씨가 성폭행 피해를 주장하면서 사생활 논란에 휩싸였다. 김건모는 “성폭행 의혹은 사실무근이며 고소인이 누구인지도 모른다”고 주장했으나 활동을 전면 중단했다.

이후 해당 사건을 수사한 서울중앙지검은 2021년 11월 무혐의 결론을 내렸다. A 씨의 항고에 대해서도 서울고검은 불기소 결정을 내렸다. 김건모는 긴 싸움 끝에 누명을 벗었으나 그 과정에서 이혼의 아픔을 겪기도 했다.

오랜 시간 활동을 하지 않던 김건모는 지난해 전국 투어 콘서트를 열고 다시 무대 위에 선 만큼 그를 기다려 온 팬들은 응원의 목소리를 아끼지 않았다.

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