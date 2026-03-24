정부 "신원 확인된 대전 공장화재 희생자, 유가족에게 인도"

정부는 대전 대덕구 자동차 부품 제조공장에서 발생한 화재 참사와 관련해 신원이 확인된 피해자는 절차에 따라 유가족에게 인도하고, 장례 절차는 유가족의 뜻을 존중해 진행한다고 24일 밝혔다.



정부는 이날 중앙재난안전대책본부 회의를 열어 이같이 밝히고 합동 감식 등 진행 상황은 유가족 대상 사전설명회를 통해 세세히 안내하고 있다고 덧붙였다.

24일 사상자 74명이 발생한 대전 안전공업 공장 화재 참사의 원인을 밝히기 위해 안전보건공단, 노동당국, 소방이 현장 감식을 진행하고 있다.

전날 기준 수습된 시신 14구 가운데 13구에 대한 신원 확인이 완료됐다.



정부는 또 유가족과 피해자가 궁금해하는 장례 절차, 병원비 및 심리치료 등 다양한 민원과 문의 사항은 대전시청에 마련된 중앙합동재난피해자지원센터를 통해 처리하고 있다.



지원센터 참여 기관은 최고 22곳에서 32곳으로 확대했으며, 50여명이 근무하고 있다.



대전시청 1층에 설치된 합동분향소에는 전날 기준 2천500여명이 찾아 추모했다.



이번 화재 참사와 관련해 산업통상부는 자동차 산업공급망에 미치는 영향을 점검하고, 필요한 사항 등을 지원할 계획이다.



조덕진 중대본 총괄조정관은 "정부는 장례 지원과 심리 회복 등 필요한 조치를 다 하겠다"며 "사고 원인을 철저히 조사하고, 그 과정을 투명하게 공개하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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