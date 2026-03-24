[영원을 묻는 종교] <2> 불교가 말하는 삶과 죽음

[영원을 묻는 종교] 목차

<1> 인류는 언제부터 영생을 꿈꾸었는가

<2> 불교가 말하는 삶과 죽음

<3> 성경이 말하는 영생

<4> 기독교 신학의 영생 이해

<5> 통일교 영생론의 인간 이해

<6> 인간은 어떻게 영적 자아를 성장시키는가

<7> 동양 사상이 말하는 삶과 죽음

<8> 인간은 왜 영원을 묻는가.

기존 종교의 생사관과는 다른 독특한 방식으로 삶과 죽음을 설명하는 종교가 있다. 약 2500년의 전통을 가진 불교(佛敎)다. 불교는 인간이 영원한 생명을 얻는 존재라고 말하지 않는다. 대신에 죽음 이후 끊임없이 새로운 삶으로 이어지는 윤회(輪廻)의 세계 속에서 인간이 어떻게 해탈(解脫)에 이르는지를 탐구한다.

불교의 사상은 기원전 6세기경 인도에서 시작되었다. 당시 인도 사회는 윤회와 업(業)을 중심으로 한 종교적 세계관이 널리 퍼져 있었다. 인간은 죽어도 다시 태어나며, 내생의 모습은 현생의 행위에 따라 결정된다는 믿음이었다. 이러한 사상은 힌두교 전통의 뿌리인 브라만교와 우파니샤드 철학에서도 발견된다. 이러한 전통 속에서 등장한 불교는 그러나, 인간 존재와 해탈의 의미를 새롭게 해석했다.

보리수 아래에서 명상하는 석가모니를 묘사한 그림. 불교는 인간의 삶과 죽음을 깨달음의 길에서 이해한다. 출처: Wikimedia Commons(Public Domain)

불교의 출발점은 인간이 겪는 고통의 원인을 탐구한 석가모니의 깨달음에 있다. 그 핵심 가르침은 ‘사성제(四聖諦)’로 체계화된다. 첫째, 인간의 삶은 고통으로 가득 차 있다는 ‘고제(苦諦)’이다. 둘째, 이러한 고통은 욕망과 집착에서 비롯된다는 ‘집제(集諦)’이다. 셋째, 욕망을 끊으면 고통도 사라진다는 ‘멸제(滅諦)’이다. 넷째, 그 길을 실천하는 방법이 ‘도제(道諦)’다. 도제의 구체적인 실천 체계가 바로 정견(正見), 정사유(正思惟), 정어(正語), 정업(正業), 정명(正命), 정정진(正精進), 정념(正念), 정정(正定) 등 여덟 가지 바른 길을 의미하는 팔정도(八正道)이다.

삶과 죽음은 불교에서 서로 단절된 사건이 아니다. 인간은 죽음으로 모든 것이 끝나는 것이 아니라 다시 새로운 존재로 태어난다. 그런데 이러한 반복은 업에 의해 결정된다. 업은 인간의 행위와 그 속에 담긴 의도가 만들어내는 도덕적 동력으로 이해된다. 선한 행위는 좋은 결과를 낳고, 악한 행위는 고통스러운 결과를 가져온다는 것이 불교의 기본적 이해다.

역사의 거대한 흐름 속에서 끊임없이 태어나고 죽는 ‘생사윤회(生死輪廻)’의 세계는 인간만의 문제는 아니다. 불교는 존재의 세계를 천도(天道), 인도(人道), 아수라도(阿修羅道), 축생도(畜生道), 아귀도(餓鬼道), 지옥도(地獄道) 등 여섯 가지 영역으로 설명하는데, 이를 ‘육도윤회(六道輪廻)’라고 한다. 불교에서는 인간이 업(業)에 따라 이 여섯 개의 세계를 끊임없이 윤회한다고 보는 것이다. 이 가운데서도 인간은 특별한 위치를 차지한다. 인간 세계는 고통과 기쁨이 함께 존재하기 때문에 깨달음을 얻을 가능성이 가장 큰 삶으로 이해된다.

불교가 영혼이 머무는 세계를 인정하지 않는다고 해서 죽음 이후의 문제에 무관심한 것은 아니다. 한국 불교에서 널리 알려진 ‘49재’ 역시 이러한 이해에서 비롯된 의식이다. 불교에서는 사람이 죽은 뒤 곧바로 다음 생으로 태어나는 것이 아니라, 일정한 중간 상태를 거친다고 본다. 이를 중음(中陰) 또는 중유(中有)라고 한다. 불교 전통에서는 이 기간을 49일로 보며, 망자가 다음 생으로 건너가기 전 행선지가 결정되는 중요한 시기로 여긴다. 그래서 장례 이후 7일마다 재를 올리고, 마지막으로 49일째 되는 날 의식을 마친다. 이러한 의식은 죽은 이가 더 나은 삶으로 이어지기를 기원하는 불교적 전통을 보여준다.

불교는 고정된 실체로서의 영혼을 인정하지 않는다. 이를 ‘무아(無我)’라 하며, 모든 존재는 끊임없이 변화하는 조건적 결합일 뿐이라는 ‘무상(無常)’의 원리와 함께 이해된다. 따라서 윤회 역시 불변의 영혼이 이동하는 과정이라기보다, 업과 의식의 연속성이 인과적으로 이어지는 흐름으로 파악된다. 이러한 관점은 존재를 실체가 아닌 과정으로 이해하는 불교의 특징을 잘 보여준다.

그렇다면 윤회의 고리를 끊고, 그 윤회에서 벗어나는 길은 무엇일까. 불교는 이를 ‘해탈’이라고 부른다. 해탈은 생(生)과 사(死)가 반복되는 윤회의 굴레에서 벗어나는 상태를 의미한다. 이러한 궁극의 경지를 ‘열반(涅槃)’이라고도 일컫는데, 열반은 죽음이나 소멸만을 의미하지 않고, 욕망과 집착이 완전히 사라진 자유의 상태를 뜻한다. 이러한 해탈에 이르는 핵심적인 방편이 앞서 언급한 팔정도 수행이다. 불교에서 팔정도 수행은 욕망과 집착을 끊고 윤회의 고리를 벗어나기 위한 구체적인 실천의 길로 이해된다.

이러한 관점에서 보면 불교는 영생을 약속하는 종교라기보다, 영원한 존재라는 개념 자체를 넘어서는 길을 제시한다. 인간이 영원한 존재로 살아가는 것이 목표가 아니라, 삶과 죽음을 반복하는 근본적인 고통의 구조를 깨닫고 그 굴레에서 궁극적으로 벗어나는 것이다.

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