여성에게 퇴짜 맞자 욕설 입모양… 제주청년센터 홍보 영상 논란

제주청년센터가 사회관계망서비스(SNS)에 올린 홍보 영상에 여성을 비하하는 욕설 입모양이 담기는 등 성인지 감수성이 떨어진다는 지적이 일고 있다.

24일 인스타그램과 엑스(X) 등에는 ‘제주도 청년에게 여성은 성희롱과 치근덕 대상인가요’ 등 최근 제주청년센터 공식 인스타그램에 올라왔던 게시물의 문제를 지적하는 의견이 잇따르고 있다.

제주청년센터 인스타그램에 올라왔던 영상. 인스타그램 캡처

문제가 된 게시물은 제주청년센터 동아리 멤버 모집 홍보 영상이다.

한 여성 직원을 등장시키고서는 가요 ‘담배가게 아가씨’를 개사해 ‘제주청년센터에는 아가씨가 이쁘다네’ ‘온 제주 청년들이 너도나도 기웃기웃. 그러나 그 아가씨는 새침데기’ 등의 표현을 사용했다.

특히 이 영상에는 남성이 여성에게 퇴짜를 맞자 여성을 비하하는 욕설 입 모양이 담겨 논란이 커졌다.

이에 대해 누리꾼들은 ‘남자만 청년? 여자한테 거절 당하면 욕설? 대체 무슨 생각으로 이걸 찍었나’, ‘욕하는 입 모양 보고 더 충격받았다’, ‘2026년이라는 게 안 믿길 정도로 구시대적이고 촌스럽다’ 등 비판을 쏟아냈다.

국가인권위원회에 진정을 넣었다는 누리꾼도 있었다.

제주청년센터 인스타그램에 올라왔던 영상. 인스타그램 캡처

논란이 확산하자 제주청년센터는 해당 영상을 삭제했다.

또한 인스타그램 게시글을 통해 “기존에 잘 알려진 곡을 패러디해 사람과 사람 간 만남을 주제로 홍보 영상을 기획했다. 원곡 표현을 살리고자 했으나, 그로 인해 불편을 드릴 수 있다는 점을 충분히 고려하지 못했다”고 해명했다.

이어 “영상 속 비속어를 연상시키는 표현으로 불편을 드린 점 사과드린다”며 “유사한 문제가 발생하지 않도록 주의하겠다”고 밝혔다.

또 센터 홈페이지에 올린 사과문을 통해 “해당 콘텐츠 제작 과정에서 성인지 감수성이 현저히 부족했음을 통절히 실감한다. 해당 영상의 기획 및 승인 과정에 참여한 관계자에 대해 엄중히 조치하겠다. 또한 전 직원을 대상으로 전문적인 성인지 감수성 교육을 더 강화해 실시하겠다”고 밝혔다.

이어 “앞으로 제작하는 모든 영상물에 대해 제주도로부터 홍보물 성별영향평가를 이행하도록 하겠다”며 “무엇보다 향후 청년센터에서 이뤄지는 사업 기획∙운영·홍보 전 과정에 성인지 감수성을 높일 수 있도록 하겠다”고 말했다.

제주청년센터는 ‘제주도 청년기본조례’에 따라 설치·운영하는 청년 지원 플랫폼으로, 제주도 출연기관인 제주경제통상진흥원이 위탁 운영하고 있다. 청년 프로젝트 및 커뮤니티 활동 지원, 청년 취업활동 지원, 제주청년학교와 청년교생 운영, 청년다락 운영 등의 활동을 한다.

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