문진석 “충남지사 불출마” 뜻 밝히며 양승조 지지 호소

더불어민주당 문진석 의원이 6·3 충남지사 선거에 도전하는 양승조 전 지사에 대한 지지 의사를 24일 밝혔다.

더불어민주당 문진석 의원. 연합뉴스

충남지사 선거 출마 가능성이 제기돼 온 문 의원은 이날 페이스북에서 “더 많이 공부하고 더 많이 단련할 시간이 필요하다고 판단했다”고 불출마 뜻을 공개하며 이같이 밝혔다.

문 의원은 “지금 맡고 있는 국회의원이라는 자리 역시 국민께서 맡겨주신 소중한 책임”이라며 “그 책임만으로도 ‘일등 충남’을 만드는 길에 충분히 그리고 더 깊이 기여할 수 있다고 믿는다”고 했다. 또 “지금의 위치에서 충남 발전과 도민의 삶을 위해 의정활동에 집중하겠다”고 했다.

양 전 지사에 대해선 “깊이 존경한다”며 “지난 4년 누구보다 치열하게 고민하고 충남의 미래를 위해 쉼 없이 걸어온 분”이라고 평가했다. 그러면서 지지자들에게 “저에게 보내주셨던 따뜻한 마음과 응원을 이제는 양 전 지사에게 보내달라”고 호소했다.

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