NCT 도영, 군복 입고 총리 간담회 등장…‘생명대사’ 활동한다

군 복무 중인 그룹 NCT의 멤버 도영의 근황이 공식 석상을 통해 전해졌다. 그는 군복을 입은 채 정부 주재 만찬에 참석한 모습으로 이목을 끌었다.

도영은 김민석 국무총리가 지난 23일 서울 삼청동 총리공관에서 진행한 ‘천명지킴 프로젝트’ 관련 만찬 간담회에 참석했다. 이번 자리는 자살 예방 정책과 생명존중 메시지 확산을 위한 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에는 도영을 비롯해 래퍼 매드클라운, 범정스님(꽃스님), 네이버 클라우드 옥상훈 리더, 넷플릭스 코리아 예진해 본부장, 삼성전자 박승희 사장, 한국자살예방협회 백종우 협회장 등 문화·종교·산업계 주요 인사들이 참석했다. 특히 도영은 짧은 머리의 군복 차림으로 김 총리 바로 옆자리에 앉아 눈길을 모았다.

군 복무 중인 그룹 NCT의 멤버 도영이 정부 주재 만찬에 참석한 모습이 목격돼 눈길을 끈다. 국무총리실

‘천명지킴 프로젝트’는 범정부 생명지킴추진본부가 추진하는 자살 예방 사업이다. 참여 인사들은 ‘생명대사’로서 대중에게 생명존중 메시지를 전하고, 기관들은 ‘천명수호처’로서 관련 사업을 기획·운영하는 방식으로 조력한다.

도영과 매드클라운 역시 해당 프로젝트의 생명대사 자격으로 이번 행사에 참석한 것으로 알려졌다. 이 외에 방송인 남희석, 수학강사 정승제, 무용수 최호종, 아이돌 그룹 하이라이트 등도 생명대사로 참여 의사를 표명한 것으로 전해졌다.

‘천명지킴 프로젝트’는 2026년까지 자살 사망자 1000명 감소를 목표로 하고 있다. 국무총리실은 공식 채널을 통해 “국민 생명 보호를 위한 사회적 협력이 중요하다”며 “더 많은 인사와 기관이 참여해 생명존중 문화를 확산해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 도영은 지난해 12월 입대해 현재 육군 제12보병사단에서 복무 중이다. 그는 군 복무 중에 자립준비청년을 위해 1억원을 기부하기도 했다.

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