“주무르기만 하던 시대는 끝났다”…안마의자, ‘피지컬 AI’ 로봇으로 진화

집 안 거실의 한 자리를 차지하던 안마의자가 첨단 로보틱스와 인공지능(AI)을 결합한 ‘웨어러블 헬스케어 로봇’으로 빠르게 진화하고 있다.

과거에는 안마의자가 고정된 시트에 앉아 롤러와 에어백으로 근육을 주무르는 수동적 휴식에 집중했다면, 사용자의 팔과 다리를 직접 움직여 신체 가동 범위를 비약적으로 확장하는 ‘능동적 케어’로 패러다임이 완전히 바뀌는 모양새다.

바디프랜드가 24일 서울 강남구 도곡라운지에서 웨어러블 AI 헬스케어 로봇이라 부르는 안마의자 ‘733’ 제품을 선보이고 있다. 김동환 기자

바디프랜드가 24일 서울 강남구 도곡라운지에서 공개한 신제품 ‘733’은 이러한 기술적 변곡점을 상징적으로 보여준다.

이날 신제품 런칭 컨퍼런스에서 곽도연 바디프랜드 대표이사는 “단순히 주무르고 두드리는 마사지를 넘어 깊은 근육까지 스트레칭하게 만드는 제품이 탄생했다”며 “전신을 자유롭게 움직이고 능동적인 신체 관리 경험을 제공하는 헬스케어로봇의 정점에 있는 제품”이라고 말했다.

신제품 명칭 ‘733’에는 특별한 의미가 담겨 있다. 바디프랜드가 창립된 2007년 3월3일을 기념함과 동시에 초심으로 돌아가 인류의 건강 수명을 10년 연장한다는 의지다.

곽 대표는 “창립일의 결의를 되새기며 AI 헬스케어 로봇을 통해 모든 사람에게 초개인화된 서비스를 제공하고, 전신이 자유로운 로봇의 움직임으로 제한 없는 헬스케어 서비스를 제공하겠다는 다짐을 담았다”고 설명했다.

기술적 핵심은 단연 ‘2세대 로보틱스 테크놀로지’의 완성이다. 기존 1세대 기술이 좌우 다리를 독립적으로 구동하는 수준이었다면 2세대는 여기에 발목의 상하 회동과 고관절 상승 구조를 추가해 하체 움직임을 세분화했다.

제품 기획을 담당한 윤상만 바디프랜드 본부장은 “양팔과 양다리의 교차 움직임을 통해 척추 기립근 등 몸의 중심축이 되는 근육 강화에 도움을 줄 수 있다”며 “고관절 스트레칭은 골반 주변 근육을 부드럽게 하고, 발목 스트레칭은 족저근막의 불편감과 피로 완화를 기대할 수 있는 기능”이라고 밝혔다.

올해 글로벌 정보기술(IT) 업계의 최대 화두인 ‘피지컬 AI(Physical AI)’가 안마의자 깊숙이 파고든 점도 주목할 만하다. 하드웨어의 움직임에 그치지 않고, 인공지능이 사용자의 신체 정보를 학습해 최적의 솔루션을 제공하는 방식이다.

윤 본부장은 “바디프랜드 피지컬 AI의 핵심은 ‘기계 지능’을 결합한 기술”이라며 “사용자의 나이, 성별, 키, 몸무게 등 신체 정보를 입력하면 유사한 사용자들의 이력과 만족 데이터를 분석해 가장 적합한 마사지를 추천해준다”고 부연했다.

무엇보다 거동이 불편한 고연령층을 배려한 기술이 눈에 띈다. 안마의자에 앉거나 일어설 때의 불편함을 해소하기 위해 세계 최초로 ‘스탠딩 기술’을 적용했다.

곽 대표는 “스스로 앉았다 일어나며 쉬운 착석을 돕는 기술로 사람을 배려하는 따뜻한 로봇의 성격까지 갖췄다”고 평가했다. 안전성 측면에서도 33개의 안전 센서를 탑재하는 등 하이엔드 제품에 걸맞은 신뢰도를 확보했다.

바디프랜드는 글로벌 시장 장악력을 더욱 공고히 하겠다는 전략이다. 곽 대표는 “‘733’은 업계에 혁신의 방향성을 제시하고 시장의 판도를 바꾸게 될 것”이라며 “우리의 AI 헬스케어 로봇이 글로벌 스탠다드로 확립하게 될 것”이라고 내다봤다.

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