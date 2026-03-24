'달라달라' 나영석 PD "이서진, 굿즈·옷 강매…대세라고 가스라이팅"

'이서진의 달라달라' 나영석 PD가 이서진이 굿즈와 옷을 강매시켰다고 폭로했다.

24일 서울 용산구 한강대로 CGV 용산아이파크몰에서는 넷플릭스 새 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 나영석 PD와 김예슬 PD, 이서진이 참석해 이야기를 나눴다.

나영석 PD(오른쪽)가 24일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회에 참석해 이서진과의 촬영 뒷 이야기를 전하고 있다.

이날 자리에서 나영석 PD는 이서진의 가이드에 대해 "풋볼 경기장을 갔다가 굿즈 숍에 들른다"며 "거기서 예슬 PD와 저한테 막 골라준다, 자기는 안 사면서"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "자기는 아무것도 안 사더라, 자기는 이미 다 옛날에 샀다더라"며 "쇼핑하는 여행 패키지 생각이 들어서 특이한 경험이긴 했다"고 말해 폭소를 자아냈다. 더불어 이서진에 대해 "상대가 감동할 때까지 계속 얘기한다"며 "얼마나 좋냐고 한다"고 가스라이팅을 폭로해 좌중을 폭소케 했다.

나영석 PD는 이서진과 텍사스를 다녀온 후 옷이 늘었다고도 토로했다. 그는 "저희한테만 사라고 한다"며 "미국 다녀와서 옷이 늘었다, 가스라이팅처럼 이게 대세라면서 사라고 한다, (김예슬 PD에게도) 하프 집업이 대세라고 했다"고 전했다. 그러면서 "이 옷도 미국에서 산 옷"이라며 "미국 폴로는 아울렛에서 사면 싸다고 다르다고 하더라, 옷을 몇 개를 샀는지 모른다"고 말해 웃음을 더했다.

나영석 PD는 이번 여행에 대해 "가이드를 따라가는 건 아니고 본인 취향 따라가는 여행이기 때문에 이서진 씨 취향에 따른 여행을 구경하는 재미가 있지 않을까 한다"고 짚었다.

한편 '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능이다. 이날 첫 공개.

<뉴스1>

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