송언석 “與 상임위원장 독점은 87년 민주화 성과에 침 뱉는 행위”

국민의힘 송언석 원내대표는 24일 더불어민주당 정청래 대표가 22대 국회 후반기 원 구성 때 상임위원장 17곳을 전부 가져오겠다고 선언한 데 대해 “1987년 민주화를 이룬 성과에 침 뱉는 행위”라고 비판했다.

송 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “정청래는 대표는 제자리에 되돌려놓아야 할 법사위원장직을 반환하기는커녕 상임위 100% 독점을 공공연히 부르짖고 있다”며 이같이 말했다.

국민의힘 송언석 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

그는 “여야 의석수에 따른 상임위원장 배분의 전통은 87년 민주화 이후 13대 국회에서 만들어진 것”이라며 “집권 여당이 상임위를 100% 독식하겠다는 건 노무현 이전을 넘어 1987년 민주화 이전으로 되돌아가겠다는 역사적 퇴행”이라고 질타했다.

송 원내대표는 “법사위를 제2당에 맡기는 관례는 참여정부 때 만들어졌다”며 “법사위원장직 반환을 거부하고 있는 정 대표는 노무현 정신을 부정하는 것”이라고 주장했다.

그러면서 ”필요할 때면 노무현 대통령을 소환하며 악어의 눈물을 흘리고 뒤돌아서선 민주주의를 배신하는 나쁜 정치를 중단하길 바란다”고 했다.

앞서 전날 정 대표는 경남 김해 강금원 기념 봉하연수원에서 열린 현장 최고위원회의에서 “집권 여당으로서의 책임과 국민에 대한 도리를 다하기 위해 후반기 상임위 구성과 운영을 100% 민주당이 맡아 책임지도록 하겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표가 23일 경남 김해시 진영읍 강금원기념봉하연수원 강연장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

송 원내대표는 또 정부·여당의 추가경정예산 추진 방침에 대 ‘선거용 추경’이 아닌 근본 대책을 담은 추가경정예산 편성이 필요하다고 촉구했다.

그는 “미국 트럼프 대통령의 이란 공격 보류 소식으로 유가 10%가량 하락했다”며 “다행이지만 이를 위기 해소로 보는 것은 섣부른 판단”이라고 말했다.

이어 “경제가 요동치는 상황에도 불구하고 여당은 상임위원장 독식과 같은 정략에만 몰두하고 있다”며 “국민의 삶이 근본적으로 흔들리고 있는데 여당의 권력 놀음이 국민들에게 도대체 무슨 의미가 있겠느냐”고 꼬집었다.

그러면서 “지금 얘기하고 있는 선거 추경은 해법이 될 수 없다”며 “국민의힘은 현금 살포가 아닌 산업경제와 민생 위기 극복을 위한 ‘국민 생존 추경 7대 지원책’을 제안한다”고 강조했다.

국민의힘의 7대 지원책은 △정유·석유화학업계 긴급 지원 △유류세 인하 △K패스 할인 확대 △생계형 소규모 운수업자 지원 △택시업계 유료 바우처 지원 △에너지 취약계층 대상 농수산물 구매 바우처 지원 △자영업자 배달·포장용기 구매비 지원 등이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지