나영석 PD "이서진과 넷플릭스 여행 콘텐츠, 부담됐지만 즐거웠다"

나영석 PD가 이서진과 '이서진의 뉴욕뉴욕'에 이어 '이서진의 달라달라'를 선보이는 소감을 밝혔다.

24일 서울 용산구 한강대로 CGV 용산아이파크몰에서는 넷플릭스 새 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 나영석 PD와 김예슬 PD, 이서진이 참석해 이야기를 나눴다.

김예술 PD(왼쪽부터)와 배우 이서진, 나영석 PD가 24일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이날 자리에서 나영석 PD는 "부담이 없다고 하면 거짓말"이라며 "시간 날 때 유튜브용으로 즐겁게 촬영하자는 콘셉트로 시작했던 것이어서 갑자기 부담이 되긴 하다"고 말했다. 이어 "한편으로는 넷플릭스에서 방영되는 이서진의 여행 콘텐츠는 어떤 반응일지도 궁금하다"며 "부담감이 있지만 즐겁게 촬영했다"고 털어놨다.

이번 여행에 대해 나영석 PD는 "기본적으로 이서진 씨가 가고 싶은 곳을 따라간다"며 "저희도 처음 가보는 곳이었다"고 말했다. 또한 풋볼 경기가 없는데도 경기장에 갔었다며 "경기장 몇 개를 갔는지도 모르겠다"고 토로했다.

한편 '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능이다. 이날 첫 공개.

<뉴스1>

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