한국메디칼푸드 ‘미니웰’, 누적 판매 2,000만 개 돌파

누적 판매량 2,000만 개를 돌파한 미니웰

케어푸드 전문 기업 한국메디칼푸드(대표 장동한)의 고단백 균형 영양식 ‘미니웰’이 누적 판매량 2,000만 개를 돌파했다고 밝혔다. 2011년 10월부터 집계된 이번 기록은 환자 영양식으로 시작해 시니어와 일반 소비자층까지 고객군을 확대해 온 결과다.

질병관리청의 ‘2024 국민건강영양조사’에 따르면 한국인 3명 중 1명 이상이 아침 식사를 거르고 있으며, 특히 20대는 10명 중 6명이 아침을 거르는 것으로 나타났다. 출근 및 등교 등 바쁜 생활 패턴으로 인해 간편하게 영양을 보충할 수 있는 메디푸드 제품이 직장인과 1인 가구의 식사 대용으로 활용되는 추세다. 한국메디칼푸드 측은 이러한 2030 소비자의 수요 확대가 이번 2,000만 개 판매 달성을 뒷받침했다고 분석했다.

한국메디칼푸드의 고단백 영양식 미니웰 3종

미니웰은 1팩(150ml) 기준 단백질 9g, 총열량 약 200kcal로 설계된 균형 영양식이다. 열량 밀도는 1.33kcal/ml로 효율적인 에너지 보충이 가능해 한 끼 대용으로 적합하다.

한국메디칼푸드는 미니웰을 포함해 현재 60여 종의 제품군을 운영 중이다. 최근에는 영양죽 ‘실버웰’을 리뉴얼하며 중량을 36g으로 늘리고 단백질(6g)과 칼슘(200mg) 함량을 상향 조정하는 등 영양 성분을 강화했다.

한국메디칼푸드 장동한 대표는 “환자를 위한 영양식에서 출발했지만, 최근에는 시니어와 일반 소비자를 위한 제품군까지 확대하고 있다"라며 "앞으로도 맛과 영양, 편의성을 모두 고려한 제품을 선보일 것"이라고 말했다.

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