개원 30주년 인천연구원, 25일 글로벌 싱크탱크 도약 선포

인천연구원은 1996년 설립 이후 시정의 핵심 싱크탱크로 자리매김해 왔다. 지방자치 시행, 도시 확장, 산업구조 변화 등 지역의 주요 전환기마다 정책적 대응 방안을 제시했다. 올해 개원 30주년을 맞아 ‘실행하는 싱크탱크’로 도약의 출발점에 선다.

인천연구원은 25일 오전 10시 송도컨벤시아 프리미어볼룸에서 ‘개원 30주년 기념식’을 개최한다. 지난 시간은 되돌아보고 앞으로 역할을 재정립해, 시민이 체감하는 변화를 만들어가는 자리로 마련된다. 이날 기념 동영상 상영, 장기근속자 포상, 축사, 30년사 발간 보고와 연구원의 미래 비전 선포 순으로 진행된다.

이 자리에서 ‘인천연구원 비전 2040’을 통해 ‘인천의 미래를 선도하는 글로벌 싱크탱크’로의 발전을 알릴 예정이다. 기술혁신에 대응하는 한편 미래와 국가정책을 선도하는 영향력 있는 정책연구기관으로 전환을 꾀한다.

시민·현장·협력을 핵심 가치로 △시정 정책의 선도 역할 △인천 발전을 위한 전략연구 역량 고도화 △글로벌 정책 네트워크 확대 △시민 체감 정책서비스 강화 등 4대 전략을 추진한다. 최계운 원장은 “향후 30년은 지역의 더 밝은 미래와 함께 시민의 더 나은 삶을 위한 정책연구에 더욱 매진하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지