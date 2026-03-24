박성웅 "제 발로 정신과 찾아가" 악역 후유증 토로

배우 박성웅이 연기 후유증으로 정신과 치료를 받은 적이 있다고 말한다.

오는 26일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 새 목요드라마 '심우면 연리리'의 주연 박성웅과 이수경이 게스트로 출연한다.

배우 박성웅이 연기 후유증으로 정신과 치료를 받았던 경험을 털어놓는다. KBS 제공

영화 '신세계'와 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 등에서 악역을 맡았던 박성웅은 촬영 이후 겪은 극심한 심리적 고통을 고백한다.

그는 "제 발로 정신과를 찾아갔다"며 잔혹한 장면을 연이어 촬영한 뒤 '칼로 사람들을 해치면 어떡하지'라는 불안감을 느꼈다고 밝힌다.

급기야 아내인 배우 신은정에게 "집 안에 칼을 다 치우라"라고 당부했던 일화도 전한다.

이와 함께 현재 서울 강남구 대치동에 거주 중인 학부모로서의 자녀 교육 에피소드도 공개된다.

해외 대학 진학을 목표로 국제학교에 재학 중인 아들을 둔 박성웅은 "아들이 부담감을 가질까 봐 공부 못 해도 된다고 했다"고 말한다.

그러나 아들이 이 말을 곧이곧대로 받아들이면서 겪은 난감한 상황과 과거 아들을 훈육하던 중 도리어 본인이 눈물을 흘렸던 사연 등을 담담하게 풀어낸다.

<뉴시스>

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