김동완, 폭로 논란에도 버스킹 예정대로…"경호팀 섭외"

그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 폭로 논란에 휩싸인 가운데 24일로 예정됐던 버스킹 공연을 정상적으로 진행한다.

김동완은 23일 소셜미디어에 "24일 버스킹은 예정대로 진행한다"고 밝혔다.

그는 "생각보다 많은 분이 와주실 예정이라 음향 감독님과 경호팀을 섭외했다"며 "가족 단위로 오시는 분들도 계셔서 더욱 안전하고 편안한 공연이 될 수 있도록 준비하고 있다"고 알렸다.

김동완은 24일 신화 데뷔 28주년을 맞아 버스킹을 진행한다. 서울 강동구에서 진행되며 누구나 참여가 가능하다.

김동완은 최근 자신의 SNS에 음주운전 및 폭행 논란을 빚은 MC딩동을 공개 응원했다가 거센 역풍을 맞았다. 비판이 거세지자 그는 "상황을 충분히 고려하지 못한 표현이었다"며 사과하고 글을 삭제했다.

이런 가운데 자신을 김동완의 전 매니저라고 주장하는 A씨가 SNS에 폭로성 글을 게재했다. 그는 "술 마시고 라이브 해서 팬들이랑 싸우고 이번에는 영웅이 되고 싶었는지 정신이 있는 건지 없는 건지"라고 주장했다. 또 "형, 저한테 소시오패스라고 했던 거 기억하실지 모르겠는데 형을 먼저 알고 남을 판단하시길"이라고도 했다.

그러자 김동완은 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라며 "허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠다"고 했다.

그러나 A씨는 허위사실 유포, 민형사상 법적 조치라는 말에 헛웃음이 나온다"며 "여러 가지 이야기가 있지만 파장이 커질까 봐 입을 닫겠다. 형 그냥 가만히 계세요. 잘 하신 것 없지 않냐"고 추가 입장을 전했다.

<뉴시스>

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