2분기 중점검역관리지역 21개국 지정…멕시코·베트남·에티오피아 해제

질병관리청은 해외감염병 발생 동향과 위험평가를 바탕으로 2분기 중점검역관리지역과 검역관리지역을 지정·해제하고, 다음 달 1일 자로 시행한다고 24일 밝혔다.

중점검역관리지역은 검역관리지역 중 유행하거나 유행할 우려가 있는 검역감염병이 치명적이고 감염력이 높아 집중적인 검역이 필요한 지역을 말한다.

인천국제공항에 사람들이 모여있다. 뉴시스

검역관리지역은 검역감염병이 유행하거나 유행할 우려가 있어 국내로 유입될 가능성이 있는 지역이다.

올해 2분기 중점검역관리지역은 기존 1분기 24개국과 비교해 3개국이 감소한 총 21개국으로 지정·운영 된다.

이번에 중점검역관리지역에서 제외된 3개국은 동물인플루엔자 인체감염증 발생 지역이었던 멕시코와 베트남, 마버그열 유행 종료를 선언한 에티오피아다.

페스트가 유행 중인 마다가스카르, 몽골, 미국 뉴멕시코주, 콩고민주공화국이나 중동호흡기증후군(메르스) 감염 위험이 있는 레바논, 바레인 등이 중점검역관리지역으로 남아 있다.

중점검역관리지역을 체류·경유 후 입국하는 경우 건강상태질문서를 통해 검역관에게 증상 유무를 신고해야 한다.

임승관 질병관리청장은 “해외 감염병 발생현황을 면밀히 모니터링해 분기마다 중점검역관리지역을 지정·해제하고 있다”며 “해당 지역을 방문하는 경우 출국 전 감염병 정보를 사전에 확인하고 입국 시에는 큐코드(Q-CODE) 등을 통해 건강 상태를 성실히 신고해달라”고 말했다.

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