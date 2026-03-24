"매일 먹을수록 좋다?" 환절기에 먹으면 좋은 ‘푸룬’

출처=클립아트코리아

3월 말 환절기에는 큰 일교차와 함께 생활 리듬이 달라지면서 장 컨디션이 흔들리기 쉽다. 수면 패턴이 불규칙해지거나 식사 시간이 변하면 장의 연동 운동이 둔해지고 배변 리듬이 흐트러지는 경우도 적지 않다. 전문가들은 이 시기일수록 식습관 관리와 함께 식이섬유 섭취를 충분히 하는 것이 중요하다고 설명한다.

식이섬유는 장의 연동 운동을 활성화하고 배변 환경을 개선하는 데 핵심적인 역할을 한다. 장 점막의 신경망은 자율신경계와 연결돼 있어 장 환경이 안정되면 부교감신경 활성에도 영향을 줄 수 있다. 결국 환절기에 장 컨디션을 유지하려면 수분 섭취와 함께 식이섬유가 풍부한 식품을 꾸준히 챙기는 것이 기본이 된다.

이와 관련해 말린 서양자두인 푸룬이 식이섬유가 풍부한 식품으로 거론된다. 미국 농무부 식품영양성분 DB에 따르면 푸룬 100g에는 약 7.1g의 식이섬유가 들어있는데 이는 사과보다도 3배 이상 높은 수준이다. 수용성·불용성 식이섬유가 함께 들어 있어 장의 연동 운동을 복합적으로 자극하며, 천연 당 알코올인 소르비톨 성분이 장내 수분을 끌어당겨 변을 부드럽게 하는 역할도 한다.

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푸룬은 장 건강 외에도 다양한 영양 지표에서 긍정적인 평가를 받는 식품이다. 말린 과일임에도 혈당지수(GI)가 29로 낮아 식후 혈당 상승을 완만하게 유지하는 데 도움이 된다(시드니대학교 Glycemic Index 연구). 또한 안토시아닌, 페놀 화합물 등 항산화 성분이 포함돼 있으며, 100g당 비타민 K 59.5mcg, 칼륨 732mg이 함유돼 혈관 건강과 뼈 건강에도 도움이 된다고 알려져 있다.

특히 캘리포니아산 푸룬은 세계 푸룬 생산량의 약 40%를 차지하는 주요 산지로, 영국 왕립 골다공증협회로부터 뼈 건강 인증(Bone Health Approved)을 받은 첫 번째 천연 식품으로 인정받은 바 있다.

캘리포니아 푸룬협회 영양 전문가는 "푸룬은 포화지방이 없고 천연의 당만 포함돼 있어 일상에서 부담 없이 섭취할 수 있는 식품"이라며 "환절기처럼 몸의 리듬이 흔들리는 시기에 꾸준히 챙겨 먹는 것이 장 건강 유지에 도움이 될 수 있다"고 설명했다.

다만 푸룬은 식이섬유가 풍부해 처음에는 하루 3~5알 정도로 시작해 본인의 상태에 맞춰 양을 조절하는 것이 바람직하다.

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