‘잠깐 피웠어도 위험’…산모 과거 흡연, 자녀 자폐 위험 29%↑

산모의 출산 전 흡연 경험이 자녀의 신경발달에 장기적인 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났다. 특히 과거 흡연 경험이 있는 산모의 자녀는 비흡연 산모 자녀에 비해 자폐스펙트럼장애의 누적발생률이 29% 높은 것으로 확인됐다.

24일 의료계에 따르면 산모의 흡연이력이 자녀의 신경발달장애 영향을 미치는 연구 결과가 발표됐다. 게티이미지뱅크

24일 의료계에 따르면 장문영 고대구로병원 정신건강의학과 교수와 박준빈 서울대병원 순환기내과 교수, 한경도 숭실대학교 정보통계보험수리학과 교수, 김재원 서울대병원 소아청소년정신과 교수는 2009년부터 2018년까지 출샌한 영아 중 분석 기준을 충족한 86만1876쌍 모자 자료를 분석해 전국 단위 인구 기반 모자 코호트(특정 시기에 공통된 특성이나 경험을 공유하는 집단) 연구를 수행했다.

산모의 흡연 여부는 출산 전 2년 이내에 시행된 국민건강보험공단 일반건강검진 자료를 바탕으로 비흡연, 과거 흡연, 현재 흡연(검진 당시)으로 분류했다. 자녀는 2021년깢 평균 8년 이상 추적 관찰해 지적장애, 자폐스펙트럼장애(ASD), 주의력결핍과잉행동장(ADHD) 진단 여부를 확인했다.

비흡연군 대비 신경발달장애 누적발생률 차이. 고대구로병원 제공

그 결과 흡연 이력이 있는 산모의 자녀는 비흡연 산모의 자녀에 비해 신경발달장애 누적발생률의 위험도가 높았다. 비흡연 그룹의 자녀와 비교해 과거 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 21%, 자폐스펙트럼장애 29%, 주의력결핍과잉행동장애는 18% 높았으며, 현재 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 44%, 자폐스펙트럼장애 52%, 주의력결핍과잉행동장애의 경우 35% 높았다.

더불어 최저 흡연량 그룹(하루 흡연갑수⨯흡연 연수 1.75 미만)에서도 지적장애 35%, 자폐스펙트럼장애 55%, 주의력결핍과잉행동장애 33% 위험 증가가 관찰됐다.

장문영 고대구로병원 정신건강의학과 교수는 “이번 연구는 국내 최대 규모의 모자 코호트를 활용해 산모 흡연과 자녀 신경발달장애 간의 연관성을 확인했다는 점에서 의미가 크다”며 “특히 과거의 적은량의 흡연 이력만으로도 자녀의 신경발달에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 임신 전 단계부터 금연이 중요하다는 것을 알 수 있는 연구”라고 밝혔다.

이어 “이번 연구는 공중보건적 관점에서도 가임기 여성의 흡연 감소를 위한 사회적·의료적 지원 체계 마련이 필요하다는 것을 시사한다”고 덧붙였다.

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