천재교과서 중등인강 밀크티, ‘중학교 1학기 중간고사 시험 대비 특강’ 오픈

중간고사 대비 특강부터 시험 족보까지 ‘4주 완성 로드맵’ 제공

새 학년 첫 시험이자 한 해의 학습 방향을 가늠하는 잣대가 될 1학기 중간고사가 오는 4월부터 본격적으로 치러진다. 새 학기 내신의 첫 단추를 끼우는 중요한 시험인 만큼 체계적인 대비가 필수적이다.

이에 천재교육 관계사 천재교과서의 중등인강 밀크T중학이 학생들의 성공적인 첫 내신 관리를 돕기 위해 ‘2026년 중학교 1학기 중간고사 시험 대비 특강’을 3월 24일에 오픈한다고 밝혔다.

이번 특강은 기초 개념 확립부터 내신 기출문제 풀이까지, 단기간에 실력을 완성할 수 있는 1학기 중간고사 맞춤형 학습 전략을 제시한다.

먼저 학생들은 본인의 수준에 맞는 특강을 선택해 배운 개념을 유형별 꼼꼼히 정리할 수 있다. △개념 정리 특강 △서술형 대비 특강 △7일 완성 특강 △기출문제 풀이 등 세분화된 커리큘럼을 통해 빠르고 확실한 성적 향상을 도모할 수 있는 것이 특징이다.

실전 감각을 극대화하기 위한 밀크티중학만의 차별화된 ‘시험 대비 평가 서비스’도 눈길을 끈다. 학교 선생님들이 자주 출제하는 대표 유형을 모은 ‘T쌤 족보’를 비롯해, 취약 단원과 난이도를 직접 설정해 풀어 보는 ‘DIY 만점 족보’, 수준별 맞춤 문항으로 구성된 ‘내신 3종 모의고사’, 전용 교재와 연계해 실전처럼 치러 보는 ‘it북 모의고사’ 등 내신 A등급 달성을 위한 다채로운 평가 서비스가 마련되어 있다.

자투리 시간을 활용할 수 있는 스마트한 학습 콘텐츠도 지원한다. 시험 직전 핵심만 빠르게 훑어볼 수 있는 요약집 ‘비법 노트’와 틀린 문제만 모아 반복 학습이 가능한 ‘오답 노트’ 기능을 통해 취약점을 완벽하게 보완할 수 있다.

그리고 학습 중 발생하는 궁금증을 즉각적으로 해소해 주는 실시간 소통 창구도 열려 있다. 밀크티중학은 시험 기간에는 다급한 질문에 선생님이 직접 답변해 주는 Q&A 서비스 ‘쌤~ 도와주세요!’를 운영한다. 특히 수학 과목의 경우 ‘수학 실시간 질답’ 게시판에 질문을 남기면 30분 이내에 명쾌한 해설을 받을 수 있어 효율적인 학습이 가능하다.

천재교과서 밀크T중학 관계자는 “최상위권 중학생들의 내신 대비 비법이 궁금하다면 현재 진행 중인 밀크티 무료체험 기회를 적극 활용해 보길 바란다”며 “학생들의 성적 향상과 열공을 응원하기 위한 다양한 이벤트도 마련되어 있다”고 전했다.

‘2026년 중학교 1학기 중간고사 시험 대비 특강’ 및 무료체험 이벤트에 대한 자세한 내용은 밀크티중학 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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