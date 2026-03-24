배우 안효섭, 해외파 셰프로 변신…JTBC '파이널 테이블' 주연 발탁

배우 안효섭이 JTBC 하반기 신작 주연으로 발탁되며 글로벌 행보를 이어간다.

23일 소속사 더프레젠트컴퍼니는 "안효섭이 JTBC 드라마 '파이널 테이블'에서 새로운 모습을 선보일 예정이다. 셰프로 변신한 안효섭을 향해 많은 기대 부탁드린다"고 밝혔다.

배우 안효섭이 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 개최된 '제98회 아카데미 시상식'에 참석해 포토 월에서 포즈를 취하고 있다. AP연합

JTBC '파이널 테이블'(극본,연출 김도훈·제작 SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사 두중)은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 '더 테이블: K 셰프 2026' 대회를 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들이 벌이는 화려한 음식과 기막힌 사연들의 향연을 담은 작품이다.

극 중 안효섭은 '크리스 케이'라는 이름으로 더 잘 알려진 해외파 셰프 '강한' 역으로, 해외를 무대로 활동하던 중 예상치 못한 사건을 겪고 레스토랑 파밀리아를 대표해 대회에 출전하는 캐릭터다.

안효섭은 특유의 지적인 이미지와 섬세한 감정 연기를 더해, 사람들의 마음을 치유하는 마법 같은 요리를 선보이는 매력을 선보일 예정이다.

배우 안효섭. 더 프레젠트컴퍼니

단순한 요리 대결을 넘어 음식을 매개로 서로를 이해해가는 과정을 담은 '파이널 테이블'은 전문직 드라마의 사실감과 대중적인 감성을 모두 잡은 웰메이드 작품을 예고하고 있다.

글로벌 팬덤의 압도적인 지지를 받는 안효섭과 감각적인 연출진이 만들어낼 시너지에 드라마 시장의 기대도 벌써부터 높아지고 있다.

한편, 안효섭은 최근 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에서 '진우' 역의 보이스 액팅으로 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑을 받으며 커리어 최전성기를 구가하고 있다.

판타지 사극부터 로맨틱 코미디, 메디컬 드라마에 이어 '요리 서바이벌'이라는 새로운 장르에 도전하는 그의 변신에 업계의 이목이 쏠리고 있다.

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