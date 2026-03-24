17세 여고생 "소년원 1년 수용…검정고시로 간호학과"

소년원만 세 차례 간 17세 여고생이 어떻게 하면 정신을 차릴 수 있을지 '물어보살'에 조언을 구했다.

23일 방송된 KBS Joy 예능프로그램 '무엇이든 물어보살'에서 사연자는 중학교 1학년 때부터 가출을 시작해 학교에 나가지 않고 술과 담배를 접하는 등 일탈을 지속적으로 해오다 상습적 가출로 소년원에 가게됐다고 했다.

]'무엇이든 물어보살'. KBS Joy 제공

특히 15살엔 두 차례나 9호 처분을 받았고, 이후에도 가출을 반복하다 10호 처분으로 1년 3개월 동안 수용되는 등 방황이 길어졌다고 밝혔다.

그는 부모님과 사이는 좋지만 그저 친구들과 노는 게 좋다는 이유로 가출을 해왔다고 설명했다.

다행히 사연자는 현재 고등학교 졸업학력 검정고시에 합격해 간호학과 진학을 앞두고 있다고 했다.

이를 들은 서장훈은 "불행 중 다행"이라면서 "이제부터가 더 중요하다"고 강조했다. 그는 "세상 사람들 다 놀고 싶지만 참고 사는 것"이라며 "앞으로도 못 참고 방황하면 인생이 비참해질 수 있다"고 현실적인 조언을 건넸다.

사연자는 카메라를 향해 "말로만 바뀐다고 해서 죄송하고 행동으로 보여드리겠다. 사랑한다"며 부모님께 변화를 다짐했다.

<뉴시스>

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