전세 없으니 월세 간다고?...서울 25개 구 중 1곳 빼고 월세 물건 급감

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서울 임대차 시장이 대출 규제로 월세 수요가 폭증한 가운데 공급마저 줄어든 것으로 나타났다.

23일 부동산 빅데이터 플랫폼 '아실'에 따르면 최근 두 달 사이 서울 25개 자치구 중 중랑구(+9.5%)를 제외한 24개 전 구에서 월세 물건이 크게 감소했다.

특히 동대문구(-42.9%)가 가장 가파른 감소세를 보였으며 이어 구로구(-41.4%), 서대문구(-40.5%)도 40% 이상 줄었다. 이어 △도봉구(-31.0%) △성동구(-28.5%) △노원구(-28.4%) △마포구(-26.6%) △영등포구(-26.4%) △중구(-26.4%) △강북구(-26.0%) △서초구(-25.6%) △송파구(-25.4%) 순으로 감소 폭이 컸다.

비교적 감소 폭이 작은 지역조차 △강서구(-23.9%) △종로구(-22.4%) △강동구(-21.5%) △성북구(-20.2%) 등 20%를 웃돌았다.

고가 월세가 밀집한 지역도 예외는 아니다. △강남구(-18.4%)와 △양천구(-17.5%) △은평구(-15.7%) △관악구(-14.0%) △금천구(-13.0%) △동작구(-11.8%) △용산구(-9.8%)까지 예외 없이 물량이 줄어들었다.

전세 사기 여파와 공급 부족으로 월세 수요가 확대되는 가운데 6·27 대출 규제 등으로 자금 여력이 크게 축소되면서 월세 물건 감소로 이어진 것으로 분석된다.

특히 월세방을 구하기 힘들 뿐 아니라 비용 부담이 확대되면서 세입자들의 고통도 한층 가중되고 있다.

국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 간사 이종욱 의원이 한국부동산원과 고용노동부 자료를 분석한 결과 서울 아파트 평균 월세(151만 5000원)는 근로자 월평균 임금(420만 5000원)의 36%를 돌파하며 역대 최고치를 경신했다.

전문가는 “임대 수요가 매매 수요로 전환되면서 공급 물량이 더 축소되고 있다”며 “서울에서 밀려나기 싫은 임차인들이 눌러앉거나 빠른 계약을 체결하면서 매물 소진 속도가 빨라지고 있다”고 진단했다.

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