정선희, 故안재환과 사별 후 “포털에 오열 사진 지워달라”

tvN 스토리 예능프로그램 '남겨서 뭐하게' 화면 캡처

개그우먼 정선희가 남편 고(故) 안재환을 떠나보낸 뒤 겪어야 했던 일화를 공개했다.

23일 오후 방송된 tvN 스토리 예능프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 정선희가 게스트로 출연했다.

정선희는 고 안재환이 세상을 떠난 후 수많은 악플에 시달렸다. 정선희는 지난 2007년 고 안재환과 결혼했으나, 이듬해인 2008년 안재환이 세상을 떠나며 사별했다.

정선희는 2008년 사별 이후 근거 없는 소문에 시달렸다며 "해일처럼 덮치는 루머 앞에 싸울 용기도 기력도 없어 그저 숨어 있었다"며 "살아있는 채로 생매장당하는 꿈을 수년간 꿨다"고 털어놨다.

그가 마음가짐을 달리하게 된 결정적 계기는 포털 사이트에 직접 전화를 걸었던 사건이었다.

정선희는 "시커멓게 입고 오열하는 사진을 지워달라고 요청했지만 '못 지운다'는 답을 들었다"며, 당시 관계자가 남긴 "웃는 얼굴로 덮으시면 된다"는 말이 인생의 전환점이 됐다고 털어놨다.

그는 "냉혹한 멘트였지만 뒤통수가 개운해지는 기분이었다"며 "지울 수 없다면 더 좋은 것으로 덮으면 된다는 것을 알게 된 후 다시 웃기 시작했다"고 전했다.

이어 정선희는 고통을 '극복'하는 것보다 '일상'으로 돌아오는 것이 가장 힘들었다고 고백했다.

그러면서 "밥을 먹고 장을 보는 평범한 일상을 유지하는 것이 얼마나 값진지 몰랐다"며 화려한 내일을 버티기보다 보통의 삶을 살아가는 소중함을 강조했다.

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