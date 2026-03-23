트럼프 "이란, 합의 원하고 우리도 마찬가지…핵 포기 포함돼야"

도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 이란전 종식을 위해 이란과 협상을 진행 중이며 양측이 모두 합의를 원하고 있다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 플로리다주 팜비치 국제공항에서 기자들과 만나 "이란은 합의하고 싶어 하고, 우리 역시 합의를 원한다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

스티브 윗코프 대통령 중동특사와 재러드 쿠슈너 등 미 대표단이 이란의 최고위급 인사와 협상을 앞서 진행했다고 트럼프 대통령은 전했다.



트럼프 대통령은 "어제 저녁까지 논의가 진행됐다"면서 "오늘은 아마 전화로 협의를 할 것 같다. 하지만 매우 곧 우리는 만나게 될 것"이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 "우리는 협상을 타결할 의향이 매우 강하다. 더 이상의 전쟁도, 더 이상의 핵무기도 없어야 한다. 그들은 더 이상 핵무기를 보유하지 않을 것"이라며 합의 내용에 이란의 핵무기 포기가 담겨야 한다고 말했다.



트럼프 대통령은 또 합의가 성사된다면 호르무즈 해협이 개방되고 유가도 내려가게 될 것이라고 말했다.



이에 앞서 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 중동전쟁 해결을 위해 이란과 생산적인 대화를 나눴다면서 앞서 예고한 이란 발전소 공격을 5일간 유예한다고 밝혔다.

<연합>

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