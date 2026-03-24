서울시, AI 활용 싱크홀 감시망 가동

서울시가 인공지능(AI)과 정보통신기술(ICT)을 활용해 지반침하 사고 예방 체계를 강화한다. 노후 하수관로 정비도 확대해 사고 원인을 구조적으로 줄일 계획이다.



시는 올해 예방시스템 강화, 신속 대응체계 구축, 제도·시스템 개선 3대 축을 중심으로 지반침하 대응 체계를 구축한다고 23일 밝혔다.



먼저 지반침하 예방의 핵심으로 꼽히는 지표 투과 레이더(GPR) 탐사 범위를 지난해 9595㎞에서 올해 1만6423㎞로 확대한다. 인력은 기존 9명에서 19명으로 늘리고 탐사 장비도 차량형 6대, 전동형 1대, 핸드형 3대 등 지자체 최대 규모로 확보했다.



시는 굴착공사장 주변 관리도 강화한다. 지하안전평가 대상 공사장은 기존 연 1회에서 월 1회 이상으로 늘렸고 도시철도 등 대형 굴착공사장은 주 1회 이상 탐사한다. 노후 하수관로 정비도 병행한다. 30년 이상 노후 하수관로 4830㎞를 전수 조사하고 2030년까지 매년 200㎞씩 총 1000㎞를 정비할 계획이다.



지반 변동을 실시간으로 측정해 사고 징후를 감지하는 지반침하 관측망을 구축하고 AI와 ICT 기반 계측 신기술 도입으로 관측 정확도를 높인다. 관측 데이터를 실시간 수집·분석하는 시스템도 연내 구축할 예정이다. 사고 대응 역량도 높인다. 관련 분야 학회와 학술·기술 협력체계를 구축해 지하안전자문단을 꾸리고 지반침하 징후 발견 시 즉각 현장에 출동해 원인 조사와 복구에 참여하는 신속현장 점검시스템을 가동한다.



이 밖에 전국 최초로 시민안전보험에 지반침하 사고를 보장항목으로 포함해 보장 범위를 최대 2500만원으로 확대하고 영조물배상보험 보상한도를 기존 1억원에서 1억5000만원으로 상향한다.



한병용 시 재난안전실장은 “지하안전은 단기간에 완성될 수 있는 영역이 아닌 만큼 시민이 안심할 때까지 점검하고 또 점검하는 자세로 노력하겠다”고 말했다.

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