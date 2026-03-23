尹 ‘허위 공표 혐의’ 첫 재판서 무죄 주장

제20대 대통령선거를 앞두고 허위사실을 공표한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 공소사실에 담긴 발언을 한 사실은 인정하면서도 ‘의도’가 없었다며 무죄를 주장했다.



윤 전 대통령의 변호인은 23일 서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표) 심리로 열린 윤 전 대통령의 공직선거법상 허위사실공표 사건 첫 공판에서 “인식과 기억에 기초해 성실하게 답변한 것으로, 허위사실을 의도적으로 유포하진 않았다”며 고의성을 부정했다.

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

앞서 내란 특별검사팀(특검 조은석)은 윤 전 대통령이 2021년 12월 토론회에서 윤우진 전 용산세무서장에게 대검찰청 중앙수사부 출신 이모 변호사를 소개한 사실이 없다고 허위로 발언했다 판단했다. 윤 전 서장은 윤 전 대통령의 측근인 윤대진 전 검사장의 친형이다.



변호인은 “이 변호사에게 윤 전 서장을 만나달라고 부탁한 건 윤 전 검사장이었지만, 이 사실이 알려지면 (윤 전 검사장이) 구설에 오를 수 있으니 윤 전 대통령이 이 변호사에게 ‘나를 팔아라’고 얘기했던 것”이라고 주장했다.



윤 전 대통령이 2022년 1월 한 인터뷰에서 건진법사 전성배씨를 배우자인 김건희씨와 함께 만난 적 없다고 허위사실을 공표한 혐의에 대해서도 변호인은 허위사실이 아니라고 맞섰다. 전씨를 소개받을 당시에는 김씨가 동석하지 않았다는 취지다. 윤 전 대통령 본인도 발언 기회를 얻어 “전씨를 제 아내와 함께 만난 적은 있으나, (공소사실처럼) 3차례 이상 만났다거나 전씨가 집에 왔는지는 기억이 없다”며 “특검이 잘라서 기소한 것으로 본다”고 해명했다.



재판부는 다음달 7일 공판에서 서류증거조사를 마친 후 김씨와 전씨를 증인으로 채택할지 결정하겠다고 밝혔다. 같은 달 13일에는 윤 전 서장과 이 변호사를 증인으로 소환해 신문할 계획이다.



한편, 윤 전 대통령은 이날 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식) 심리로 열린 특수공무집행방해 등 혐의 사건 항소심 공판에서는 12·3 비상계엄이 당시 야당의 전횡을 경고하기 위한 ‘메시지성 계엄’이었다는 기존 주장을 되풀이했다.

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