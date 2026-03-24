책읽고 글쓰는… ‘기록의 도시’ 청주 만든다

충북 청주시가 충북교육청과 함께 ‘책읽는 청주, 글쓰는 청주’ 실현에 나선다.



시는 23일 청주시 상당구 수암골 김수현드라마아트홀에서 간담회를 열었다. 이 자리에 이범석 청주시장과 윤건영 충북교육감이 참석한 가운데 ‘책읽는 청주, 글쓰는 청주’ 공동선언을 발표했다.



시에 따르면 이날 간담회는 글쓰기를 통한 문해력 향상과 독서문화 확산이라는 공동 목표를 공유하기 위해 마련됐다. 두 기관장은 각자의 인생 책 속 문장을 직접 필사해 게시하고 노자의 ‘도덕경’과 플라톤의 ‘국가론’을 서로 교환하며 독서의 의미를 나눴다.



특히 공동선언문을 통해 “학교에서 시작된 독서와 글쓰기는 가정과 마을로 확장되고 아이들의 문장이 청주의 기록 문화가 되도록 끝까지 함께하겠다”는 의지를 밝혔다. 윤 교육감은 “책을 통해 세상을 이해하고 자신의 생각을 표현하는 힘을 기를 수 있게 관련 교육을 더 확대하겠다”고 약속했다.



여기에 2026 교육발전특구 사업의 목적으로 양 기관은 창의 글쓰기와 작가 체험, 영상 제작 체험 등 3개 과정을 운영해 학생들의 단계별 표현 활동을 지원하기로 했다. 시는 특구 사업으로 △지역협력 책임 늘봄 및 특화 프로그램 △스토리 기반 에듀테크 미래교육 강화 △마을과 학교가 함께하는 온마을배움터 운영 △자율형 공립고 2.0 및 협약형 특성화고 활성화 등을 추진하고 있다.



이 시장은 “시민 모두가 읽고 쓰고 기록하는 문화가 일상에 정착하는 청주 만들기에 노력하겠다”고 말했다.

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